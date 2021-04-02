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白沙屯媽進香報名逾7萬人 限量版安撫奶嘴搶手
白沙屯媽祖往北港進香活動將於4月11日深夜11點多出發，展開8天7夜的長程徒步進香之旅，目前報名進香人數已突破7萬人，再創新高紀錄，但因報名踴躍，拱天宮準備的進香背心已發罄，廟方決定持續受理報名，但因未能提供進香背心將減收200元報名費，從700元降至500元；今天拱天宮的香客人潮不斷，進香活動蓄勢待發。
通霄白沙屯拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，今年報名信眾踴躍，先前因進香服、臂章數量不足而暫停受理報名6天，3月27日恢復受理後，報名現已突破7萬人，但備份的進香背心也發完，因此廟方決定減收費用並持續受理報名，請信眾見諒。
白沙屯媽祖沙鹿聯誼會製作的結緣品白沙屯媽限量版安撫奶嘴深受信眾喜愛，尤其家中有小寶寶的家庭，今年沙鹿聯誼會持續製作了5000個，今天上午透過白沙屯媽祖婆網站分送給信眾，憑108年到110年的孕婦健康手冊領取，吸引許多信眾來索取。
白沙屯媽祖婆網站及網路電視台今年舉辦第1屆我愛白沙屯媽祖歌曲大賽，今天下午在拱天宮頒獎優勝者 ，其中兒童組由通霄鎮內島里6歲的陳呈沅奪下首屆冠軍，亞軍由通霄鎮白東里黃綵羭獲得，季軍詹子萱來至基隆市七堵區，另外2名獲優選的小朋友分別是苑裡鎮陳景湛、台北市駱佳佑；社會組冠軍為新竹縣竹東鎮謝月華、亞軍由新北市中和區卓冠宇獲得、季軍為台北市戴惠如，優選為苗栗許萱霈、台中林玫俐。
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