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六福村兒童節連假人潮滿出來 12歲以下免費玩太吸引人
六福村主題樂園今天迎來兒童清明連假第1天，光中午12點前就已經湧入超過5000人，不少都是家長趁著好天氣帶小朋友出遊，而且更衝著12歲以下免費玩的優惠，連園方都表示連假入園人次可能會比預期高2到3成。
六福村行銷經理黃淑芳表示，兒童連假推出的動物派對活動主要搶攻吸引親子客，並且主打兒童節優惠活動，只要未滿12歲以下的兒童入園，並出示身分證件證明，就能免費入園，不少家長都是帶小朋友入園看動物、體驗餵食活動。
動物派對主題活動除了有每天下午2點在中央噴泉廣場舉行的動物嘉年華，更好玩的就是能近距離觀察動物，遊客可以選擇猛獸巴士，搭乘專屬打造的籠車勇闖凶猛狒狒區，還能加價自駕遊，直接開車進入動物園內近距離觀察河馬、犀牛。
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