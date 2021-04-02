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苗北短途通勤車流頻繁 縣府規畫竹南、頭份聯絡道拓寬

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府規畫爭取辦理竹南鎮公義路至頭份市信義路的聯絡道路拓寬工程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府規畫爭取辦理竹南鎮公義路至頭份市信義路的聯絡道路拓寬工程。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南科學園區帶動地方產業發展及人口快速成長，也使得頭份、竹南等苗北地區與新竹的短途通勤車流頻繁，為紓解周邊交通，縣府爭取辦理竹南鎮公義路至頭份市信義路的聯絡道路拓寬工程 ，預計11月底完成規畫，全案工程及用地補償經費概估1.8億多元，將向中央爭取。

苗北地區的頭份市、竹南鎮近年受新竹科學園區及竹南科學園區產業蓬勃發展影響，人口快速增加，加上台積電在竹南大埔特定區設廠，縣府預估將吸引更多本地及外地居民定居置產，衍伸出交通需求，針對這項道路拓寬及延伸的工程，縣府工務處最近到頭份、竹南辦理說明會聽取地方意見，作為期末報告規畫參考，以便進行後續各項推動工作。

工務處長古明弘指出，這次規畫爭取拓寬的道路，起點與台13線省道竹南公義路相接，終點在頭份市信義路、幼英街交叉口，總長約560公尺，計畫拓寬12公尺並設計雙向2車道，以打通頭份市後庄里、文化里等地往來竹南工業區、竹南科學園區及大埔特定區的車流，藉此提升頭份與竹南市鎮間的交通及商業發展的便利性。

工務處表示，現有道路雖是竹南、頭份兩地聯絡道，但路寬狹窄，已不敷使用，常壅塞或發生交通事故，影響交通安全及經濟發展，地方期盼藉由道路拓寬改善交通瓶頸，未來可聯通竹南啤酒廠附近及二高匝道，大幅提升交通效能。

苗栗縣政府規畫辦理竹南鎮公義路至頭份市信義路的聯絡道路拓寬工程，到地方辦說明會聽取意見。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府規畫辦理竹南鎮公義路至頭份市信義路的聯絡道路拓寬工程，到地方辦說明會聽取意見。圖／苗栗縣政府提供

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