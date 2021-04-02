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苗北短途通勤車流頻繁 縣府規畫竹南、頭份聯絡道拓寬
苗栗縣竹南科學園區帶動地方產業發展及人口快速成長，也使得頭份、竹南等苗北地區與新竹的短途通勤車流頻繁，為紓解周邊交通，縣府爭取辦理竹南鎮公義路至頭份市信義路的聯絡道路拓寬工程 ，預計11月底完成規畫，全案工程及用地補償經費概估1.8億多元，將向中央爭取。
苗北地區的頭份市、竹南鎮近年受新竹科學園區及竹南科學園區產業蓬勃發展影響，人口快速增加，加上台積電在竹南大埔特定區設廠，縣府預估將吸引更多本地及外地居民定居置產，衍伸出交通需求，針對這項道路拓寬及延伸的工程，縣府工務處最近到頭份、竹南辦理說明會聽取地方意見，作為期末報告規畫參考，以便進行後續各項推動工作。
工務處長古明弘指出，這次規畫爭取拓寬的道路，起點與台13線省道竹南公義路相接，終點在頭份市信義路、幼英街交叉口，總長約560公尺，計畫拓寬12公尺並設計雙向2車道，以打通頭份市後庄里、文化里等地往來竹南工業區、竹南科學園區及大埔特定區的車流，藉此提升頭份與竹南市鎮間的交通及商業發展的便利性。
工務處表示，現有道路雖是竹南、頭份兩地聯絡道，但路寬狹窄，已不敷使用，常壅塞或發生交通事故，影響交通安全及經濟發展，地方期盼藉由道路拓寬改善交通瓶頸，未來可聯通竹南啤酒廠附近及二高匝道，大幅提升交通效能。
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