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竹市發中低收學生助學金最高1.5萬元 15日前受理

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府推出中低收入戶學生助學金，只要是設籍新竹市6個月以上的中低收入戶在校學生，即日起備齊所需資料至區公所申請，經審核資格符合領到助學金，15日受理截止。記者張裕珍／攝影
新竹市政府推出中低收入戶學生助學金，只要是設籍新竹市6個月以上的中低收入戶在校學生，即日起備齊所需資料至區公所申請，經審核資格符合領到助學金，15日受理截止。記者張裕珍／攝影

為幫助中低收入戶學生順利完成學業，新竹市政府推出中低收入戶學生助學金，只要是設籍新竹市6個月以上的中低收入戶在校學生，即日起備齊所需資料至區公所申請，經審核資格符合領到助學金，15日受理截止，可領到5千元至1萬5千元不等金額。

市府教育處指出，中低收助學金1年受理1次，只要為今年度的列冊中低收入戶持有區公所核發中低收入戶證明書，且年滿25歲以下、設籍新竹市6個月以上並持續就讀國內公私立大專院校、高中職校及新竹市的公立國民中小學學生，可申請助學金。

助學金數字依求學階段略有不同，國小學生可以領到5千元助學金、國中學生7千元、高中職1萬2千元，大專院校則是1萬5千元，昨天起受理申請，截止日期為本月15日。

教育處也提醒民眾前往戶籍地區公所辦理獎助學金申請時，應備齊3項文件，分別為公所核發之最新中低收入戶證明書、學生證正反面影本或在學證明書、郵局存簿封面影本，詳情可洽教育處特前科03-5427974，或其他三區的區公所了解相關申請事宜。

低收入戶 新竹 郵局

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