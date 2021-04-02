聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園好市券明8點南門、大湳市場發放 限12歲以下童領取
桃園先前因衛生福利部立桃園醫院歷經40天染疫風波，不僅觀光旅遊業大受打擊，傳統市場也因有確診者足跡，買氣受到影響，為此經發局推出振興方案，明天早上8點將在南門市場、大湳市場各發放750份，價值200元的抵用券。
經發局祭出振興方案，針對市內14處傳統市場及4處觀光夜市補助1026萬。經發局市場科長陳珏寧指出，南門市場、大湳市場先前因有確診者足跡，受疫情影響最大，特別選在這兩處辦理，明天及後天早上8點準時發放價值200元的桃園好市券，2天總計將發出3000份好市券。
經發局表示，過去都是媽媽帶孩子逛市場，希望這次可以逆向由孩子帶媽媽到市場，首波搭上兒童節發放，活動不限桃園市民，但規定需12歲以下兒童出示健保卡領取「好市券」和兒童節好禮，提醒民眾孩子必須要與大人一同到場領取號碼牌。
經發局說，明後天領取的200元桃園好市券，可在南門市長、大湳市場的合法攤商內使用，使用期限到4月30日為止，每人限領1次，而第2波2萬份的好事券則會開放全民領取，發放時間會再通知民眾。
另外，商圈及觀光工廠皆有推出振興計畫，商圈部分將從4月起至5月辦理三串式商街振興活動，舉辦15場次主題市集活動、結合在地店家集章贈禮品、登錄發票抽獎等活動；觀光工廠則預計將發放觀光工廠樂遊券，目前規畫為4張面額50元的抵用券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言