桃園好市券明8點南門、大湳市場發放 限12歲以下童領取

桃園先前因衛生福利部立桃園醫院歷經40天染疫風波，不僅觀光旅遊業大受打擊，傳統市場也因有確診者足跡，買氣受到影響，為此經發局推出振興方案，明天早上8點將在南門市場、大湳市場各發放750份，價值200元的抵用券。

經發局祭出振興方案，針對市內14處傳統市場及4處觀光夜市補助1026萬。經發局市場科長陳珏寧指出，南門市場、大湳市場先前因有確診者足跡，受疫情影響最大，特別選在這兩處辦理，明天及後天早上8點準時發放價值200元的桃園好市券，2天總計將發出3000份好市券。

經發局表示，過去都是媽媽帶孩子逛市場，希望這次可以逆向由孩子帶媽媽到市場，首波搭上兒童節發放，活動不限桃園市民，但規定需12歲以下兒童出示健保卡領取「好市券」和兒童節好禮，提醒民眾孩子必須要與大人一同到場領取號碼牌。

經發局說，明後天領取的200元桃園好市券，可在南門市長、大湳市場的合法攤商內使用，使用期限到4月30日為止，每人限領1次，而第2波2萬份的好事券則會開放全民領取，發放時間會再通知民眾。