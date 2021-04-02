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2021竹北兒童節開幕 Hello Kitty也來與小朋友相見歡
2021竹北市兒童節今天上午在嘉豐五路1段與福興東路2段廣場開幕，為期3天的兒童節活動，更取得三麗鷗授權，讓Hello Kitty、布丁狗、大寶代言活動與小朋友相見歡，現場除了有舞台表演，還有VR體驗及多項遊樂設施。
今年的竹北兒童節，各區主題以繽紛色系搭配活潑可愛的人物設計，將活動會場布置成夢幻的遊樂園，還發表了竹北市兒童節的主題曲「童遊竹北」，整個園區都能聽見輕快歡樂的音樂旋律。
從今天到4日期間，還有Hello Kitty甜蜜見面會、布丁狗卡哇伊見面會等活動，今天上午的開幕式也號召三麗鷗家族粉絲著服裝或配件，一起共襄盛舉。
竹北市長何淦銘表示，今年兒童節活動現場，有多項遊樂設施，例如鐳戰競賽、VR科技體驗、摩天輪、飛行船、碰碰車以及多達17座的遊樂氣墊，更以繽紛的貨櫃屋打造幸福滿竹之家，成為網美打卡新地標，舞台節目則有紙雕互動藝術講座、兒童劇、小丑氣球秀、魔術、魔幻泡泡趴等精彩表演，現場也有美食胖卡餐車、闖關遊戲及手作DIY區，還能參加創意比賽拿獎品。
民眾可搭乘高鐵到新竹站下車後，步行13分鐘即可抵達會場，或搭乘快捷7號於嘉豐郵局站下車步行3分鐘，活動詳細內容可上竹北市公所官方網站或「藝遊竹北」臉書粉絲專頁查詢。
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