寶山鄉明湖社區自辦土地重畫 將能改善公設不足問題

新竹縣寶山鄉雙溪村明湖社區多年來受限土地未能整合，使既有聚落發展受限，且未建設任何公共設施，因此為解決社區公共活動空間不足及地籍產權等問題，土地所有權人聯合成立重畫會申請土地重畫，自辦農村社區土地重畫開發，預期能改善社區整體品質。

縣府地政處表示，明湖自辦農村社區土地重畫區位於寶山鄉的雙溪村，東臨寶山都市計畫區，西臨明湖二街，南臨明湖一街，北臨環北路，面積約5公頃，2009年該區域的土地所有權人們就成立重畫會，向縣府申請自辦農村社區土地重畫。

開發計畫從2011年經過縣府核定，去年11月完成土地登記；在開發計畫中，也規畫連續綠廊作為社區景觀設計，以及人行步道、停車空間，同時也規範重畫區內的建築樣式，屋頂需要配合明湖社區周遭的地形地勢，以斜屋頂設計，且樓高也不能超過4層樓。

重畫區面積雖有近5公頃，不過公共設施用地面積就占超過1.7公頃，不僅有新闢道路，更有公園、廣場、停車場，以及社區中心、汙水處理廠、滯洪池、綠地等，縣府地政處就表示原先該區域未有重畫時，完全沒有公共設施，因此農村自辦重畫除了重新整理土地地籍、解決產權複雜問題，更能改善原有公設不足的問題。

縣府也表示，重畫區以自辦農村社區土地重畫方式開發，政府節省了開發費用，也無償取得重畫區內公共設施，公設則交由鄉公所管理維護，不僅促進土地的合理利用，也改善社區的生活環境品質，可說是多方得利。