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竹市兒藝節開跑 鄭文燦體驗空中滑板：比我輕都可來玩

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，桃園市長鄭文燦體驗空中滑板。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，桃園市長鄭文燦體驗空中滑板。記者張裕珍／攝影

2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，左岸水源草原打造6大原創遊具，一早就吸引家長帶著親子排隊搶先體驗，有攀爬的越野場、滑行的溜索與滑板等刺激設施，桃園市長鄭文燦今天受邀造訪新竹市兒藝節，大讚新竹市長林智堅擅長城市改造，兒童藝術節有口皆碑，還體驗了2.5公尺高的空中滑板，笑說「比我輕的都可以來！」

新竹兒童藝術節去年因疫情取消，今年恢復舉辦強勢回歸，有2大主場，1處是新竹左岸的6大遊具，現場還有pushbike賽道、迷你棒球能體驗，還有定點表演、街頭藝人演出，市府州廳則有樂高展、光雕展、新竹味市集等活動，要讓孩子從早玩到晚。

左岸的6大遊具各有亮點，10公尺高「漫步雲端」繩網攀爬到最高處看左岸好風景，還有7公尺大型溜滑梯「神奇階梯急轉彎」，都是往年的經典遊具，小小孩則適合玩可爬梯攀岩的「小小勇士越野場」，可提供感官與障礙探索體驗的「迷亂時空」。

今年的兒藝節號稱史上最刺激，引進了2項滑行項目，分別為6.5公尺高「漂浮飛行人」與2.5公尺高「空中滑板」，以溜索、滑板，讓大人小孩從高空滑降落地，還不到10點開幕時間就吸引民眾大排長龍，其中漂浮飛行人限高140公分以上，才能體驗。

林智堅今年再度力邀鄭文燦來訪新竹市兒童藝術節，他說，桃竹是共同生活圈，除了防疫與抗旱，也有很多桃園民眾來新竹參加活動，今年選定頭前溪左岸舉辦兒童藝術節，這裏是河岸高灘地，過去民眾難以親近，經爭取前瞻補助改善，開放民眾使用。

鄭文燦今天造訪左岸草原認為很適合戶外活動，「是有能力的市長帶動城市轉型」，他也說，今年桃園將夏日親子藝術節轉型，也在兒童節連假同時間於桃園風禾公園辦兒童藝術節，其他縣市也有舉辦兒童藝術節，總是不如新竹這麼好，「這是智堅了不起的地方」，也誇林智堅施政清晰，將新竹市打造成最具亮點的兒童城市。

鄭文燦體驗空中滑板時，滑行過程中還一度下腰，被讚是使出花式特技，鄭體驗後笑說，前兩年到新竹市兒童藝術節體驗空中腳踏車，跟今天都是第一次，竹市將活動的安全指標都拉很高，大家可以放心體驗跟重力對抗的感覺，還打趣地說「我想比我（體重）輕的都可以體驗，應該這個重量都可以承受」。鄭最近量體重為78.2公斤。

市府指出，民眾可自行開車前來，也建議搭乘接駁車，可到新竹火車站前站搭車，每15分鐘1班，搭車1次10元，回程免費，18歲以下、65歲以上搭車免費，另市府於兒藝節4天期間也開會場直播，民眾可於臉書「新竹市新鮮事（https://reurl.cc/ran52k）」收看，早上10點至下午5點，共7小時不間斷。

2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，迷亂時空吸引親子體驗。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，迷亂時空吸引親子體驗。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，現場安排街頭藝人演出。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，現場安排街頭藝人演出。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，滑梯也很受親子歡迎。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，滑梯也很受親子歡迎。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，漂浮飛行人為高空滑行設施，相當刺激。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，漂浮飛行人為高空滑行設施，相當刺激。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，桃園市長鄭文燦受邀參與，與新竹市長林智堅一起與孩子合影。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，桃園市長鄭文燦受邀參與，與新竹市長林智堅一起與孩子合影。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，新竹市長林智堅體驗空中滑板。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，新竹市長林智堅體驗空中滑板。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，桃園市長鄭文燦受邀參與，與新竹市長林智堅一起體驗。記者張裕珍／攝影
2021新竹市兒童藝術節今天起一連4天開跑，桃園市長鄭文燦受邀參與，與新竹市長林智堅一起體驗。記者張裕珍／攝影

新竹 藝術節 鄭文燦

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