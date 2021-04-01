白沙屯媽祖進香報名近7萬創新高 志工趕製臂章

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香活動報名踴躍，白沙屯拱天宮今天指出，目前人數已逼近7萬人再創新高，因進香服已發完，後續報名費調降為新台幣500元，志工趕製臂章。

白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動為全國宗教盛事，報名人數屢創新高，去年首度達5.5萬人，今年在仍有疫情影響下，報名期限雖尚未截止，就已逼近7萬大關，再創新高紀錄。

2021白沙屯媽祖進香活動受理報名時間為3月13日至4月8日，信眾反應熱烈，開放報名約1週就達5萬，廟方3月21日緊急暫停報名1週追加物資，27日重新恢復受理至今，增補進香服又已全數發完。

拱天宮表示，信眾踴躍程度超乎預期，因進香日期已近，進香服製作廠商無法再增量生產，考量距離報名截止日還有幾天，後續報名費由700元調整為500元，僅發放臂章、帽子、毛巾等物件。

廟方人員指出，清明連假4天可能會讓報名數「再衝一波」，預估今年人數恐達7.5萬人，拱天宮志工團也加緊趕工製作進香臂章。

拱天宮表示，今年進香同樣會配合國家防疫政策，針對進香工作人員造冊實名制，戴口罩、量體溫、酒精消毒，簡化相關進香儀式以減少群眾群聚時間，並婉謝信徒躦轎腳、獻花，供餐團體盡量提供分裝餐盒、便當，方便信眾分散用餐。

拱天宮呼籲報名的香燈腳戴口罩、做好個人衛生，進香期間量力而為，防疫期間，未經主人允許切勿進入民宅、店家、學校或其他私人場所。