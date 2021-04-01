快訊

巨大聲響嚇壞鄰居！金門驚傳民宅氣爆 造成1死1重傷

台股泡沫化？券商、壽險大戶前2月減碼逾600億

白沙屯媽祖進香報名近7萬創新高 志工趕製臂章

中央社 / 苗栗縣1日電
通霄拱天宮近日恢復受理白沙屯媽進香報名，香客大樓和廟內湧現人潮。 聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
通霄拱天宮近日恢復受理白沙屯媽進香報名，香客大樓和廟內湧現人潮。 聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香活動報名踴躍，白沙屯拱天宮今天指出，目前人數已逼近7萬人再創新高，因進香服已發完，後續報名費調降為新台幣500元，志工趕製臂章。

白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動為全國宗教盛事，報名人數屢創新高，去年首度達5.5萬人，今年在仍有疫情影響下，報名期限雖尚未截止，就已逼近7萬大關，再創新高紀錄。

2021白沙屯媽祖進香活動受理報名時間為3月13日至4月8日，信眾反應熱烈，開放報名約1週就達5萬，廟方3月21日緊急暫停報名1週追加物資，27日重新恢復受理至今，增補進香服又已全數發完。

拱天宮表示，信眾踴躍程度超乎預期，因進香日期已近，進香服製作廠商無法再增量生產，考量距離報名截止日還有幾天，後續報名費由700元調整為500元，僅發放臂章、帽子、毛巾等物件。

廟方人員指出，清明連假4天可能會讓報名數「再衝一波」，預估今年人數恐達7.5萬人，拱天宮志工團也加緊趕工製作進香臂章。

拱天宮表示，今年進香同樣會配合國家防疫政策，針對進香工作人員造冊實名制，戴口罩、量體溫、酒精消毒，簡化相關進香儀式以減少群眾群聚時間，並婉謝信徒躦轎腳、獻花，供餐團體盡量提供分裝餐盒、便當，方便信眾分散用餐。

拱天宮呼籲報名的香燈腳戴口罩、做好個人衛生，進香期間量力而為，防疫期間，未經主人允許切勿進入民宅、店家、學校或其他私人場所。

白沙屯媽祖 苗栗縣

延伸閱讀

台中郵局和鎮瀾宮限量3000冊媽祖金箔立體郵冊 今過火

影／遶境爆衝突！進香團大打出手 遭諷「打給神明看」

影／白沙屯媽進香恢復報名 廟方估計今年7萬人再創新高

「2021全台媽祖遶境」路線日程懶人包！大甲媽、白沙屯媽、北港媽遶境活動

相關新聞

桃市房地夯土增稅超徵43億冠六都 千萬個案稅徵19億

桃園市隨人口遷居湧入購屋，帶動桃園不動產交易買氣，房地產漲價，市政府地方稅務局統計去年桃園土地增值稅實徵淨額154.8億...

白沙屯媽祖進香報名近7萬創新高 志工趕製臂章

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香活動報名踴躍，白沙屯拱天宮今天指出，目前人數已逼近7萬人再創新高，因進香服已發完，後續報名費調...

人行道鋪了又拆還漏水 長庚新驛站亮點工程挨批落漆

桃園市政府爭取前瞻計畫3.9億元經費執行長庚新驛站亮點工程，其中人行道設施鋪了又拆、拆了又鋪，施工期超過半年，翻修後還有...

台31、台66閒置空間堆雜物 桃議員盼活化

國道、快速道路的高架路段下方空間為免閒置，常有遊憩區、籃球場或停車場等規畫，但桃園市台31線與台66線因規畫不足，變成堆...

歡度兒童節 平鎮警攜家帶眷辦保齡球大賽

桃園市平鎮警分局為提倡正當休閒活動及提前歡度兒童節，1日特別在亞運保齡球館舉辦保齡球聯誼文康活動，賽制分成個人賽及團體賽...

桃園試辦特殊時相 綠燈亮了就能左轉

桃園中壢中正路與中大路口，是國立中央大學師生進出主要動線，上下課時段車流量龐大，加上駕駛常因不熟悉燈號，造成左轉車、直行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。