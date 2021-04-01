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人行道鋪了又拆還漏水 長庚新驛站亮點工程挨批落漆

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員牛煦庭發現部分機車族把人行道當車道，呼籲工務局應重視。圖／市議員牛煦庭提供
桃園市議員牛煦庭發現部分機車族把人行道當車道，呼籲工務局應重視。圖／市議員牛煦庭提供

桃園市政府爭取前瞻計畫3.9億元經費執行長庚新驛站亮點工程，其中人行道設施鋪了又拆、拆了又鋪，施工期超過半年，翻修後還有路面缺損和積水情形，讓議員質疑工程品質，直批「掉漆」；工務局表示，人行道目前還沒驗收，後續會請廠商改進。

桃園市議員陳雅倫表示，積水問題從去年5月就開始反映，一開始說是路面高層的問題，完工後就會改善，但現在已接近完工，民眾也已經在使用，積水情況依然存在，顯見工程品質大有問題，「這是亮點計畫，還是落漆計畫」。

議員牛煦庭也說，工務局對施工品質應有一套標準，而且要自己全面檢視，不能被外界點出問題才去修補。另外，人行道也被部分機車族當成車道，人車爭道情況有違「人本交通」精神，市府應拿出魄力處理。

工務局長賴宇亭今到市議會工作報告，看過市議員提供的積水照片，坦言施工品質確實不佳，也承諾會要求廠商加強改善；針對機車騎上人行道問題，賴宇亭表示會跨局處與警察局溝通協調，由當地員警協助處理。

桃園市政府爭取前瞻計畫3.9億元經費執行長庚新驛站亮點工程，其中人行道翻修後仍有積水情況，讓市議員陳雅倫直批「落漆」。圖／市議員陳雅倫提供
桃園市政府爭取前瞻計畫3.9億元經費執行長庚新驛站亮點工程，其中人行道翻修後仍有積水情況，讓市議員陳雅倫直批「落漆」。圖／市議員陳雅倫提供
桃園市議員牛煦庭發現部分機車族把人行道當車道，呼籲工務局應重視。圖／市議員牛煦庭提供
桃園市議員牛煦庭發現部分機車族把人行道當車道，呼籲工務局應重視。圖／市議員牛煦庭提供

人行道 警察

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