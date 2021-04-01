台31、台66閒置空間堆雜物 桃議員盼活化

國道、快速道路的高架路段下方空間為免閒置，常有遊憩區、籃球場或停車場等規畫，但桃園市台31線與台66線因規畫不足，變成堆放雜物、工程機具和垃圾的地方，零星遊憩區也因夜間照明不足有治安疑慮；市議員鄭淑方認為工務局應做整體規畫，解決廢棄物和治安疑慮，提供民眾休憩場所。工務局長賴宇亭表示，養工處會跟交通部來協調。

鄭淑方說，目前台31線、台66線高架道路下雖有溜冰場、籃球場等設施，但大部分的空間都是堆放工程機具、沙包和大型垃圾等，有礙市容。而且，遊憩設施呈點狀分布，甚至有些兒童遊戲區緊鄰堆放雜物空間，加上夜間燈光昏暗，家長反而不敢讓小孩去。

盤點桃園高架路段空間使用情況，國道2號八德路段、國道3號龍潭路段下方都有不錯休憩設施，是附近居民帶小孩玩耍放電的熱門地點，甚至有人慕名而來；鄭淑方希望台31線和台66線等地也能比照辦理，「工務局既然可以在桃園區做得那麼成功，代表有這個能力，在楊梅區也可以做到」。