歡度兒童節 平鎮警攜家帶眷辦保齡球大賽
桃園市平鎮警分局為提倡正當休閒活動及提前歡度兒童節，1日特別在亞運保齡球館舉辦保齡球聯誼文康活動，賽制分成個人賽及團體賽，並鼓勵同仁攜家帶眷互相交流聯誼，賽場上此起彼落的加油聲及歡笑聲，讓每位警察同仁暫時忘掉工作的壓力。
平鎮警分局分局長李建民表示，為提倡同仁正當休閒活動及不涉足不正當場所，特別與平鎮警友辦事處主任葉雲宙共同舉辦保齡球比賽，除了能促進身體健康外、也讓同仁們相互聯誼、切磋球技，並透過運動競賽方式激勵團體士氣、凝聚向心力，增進同仁間情感交流。
此外本次活動也適逢即將來到的兒童節，李建民邀請同仁們攜家帶眷共同參與，讓平日忙於工作的員警，透過球類運動同享親子之樂，也希望透過輕鬆的活動，暫時讓警察同仁能夠得到片刻休閒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言