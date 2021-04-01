歡度兒童節 平鎮警攜家帶眷辦保齡球大賽

桃園市平鎮警分局為提倡正當休閒活動及提前歡度兒童節，1日特別在亞運保齡球館舉辦保齡球聯誼文康活動，賽制分成個人賽及團體賽，並鼓勵同仁攜家帶眷互相交流聯誼，賽場上此起彼落的加油聲及歡笑聲，讓每位警察同仁暫時忘掉工作的壓力。

平鎮警分局分局長李建民表示，為提倡同仁正當休閒活動及不涉足不正當場所，特別與平鎮警友辦事處主任葉雲宙共同舉辦保齡球比賽，除了能促進身體健康外、也讓同仁們相互聯誼、切磋球技，並透過運動競賽方式激勵團體士氣、凝聚向心力，增進同仁間情感交流。