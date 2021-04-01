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歡度兒童節 平鎮警攜家帶眷辦保齡球大賽

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市平鎮警分局為提倡正當休閒活動及提前歡度兒童節，1日特別在亞運保齡球館舉辦保齡球聯誼文康活動。圖／平鎮警分局提供
桃園市平鎮警分局為提倡正當休閒活動及提前歡度兒童節，1日特別在亞運保齡球館舉辦保齡球聯誼文康活動。圖／平鎮警分局提供

桃園市平鎮警分局為提倡正當休閒活動及提前歡度兒童節，1日特別在亞運保齡球館舉辦保齡球聯誼文康活動，賽制分成個人賽及團體賽，並鼓勵同仁攜家帶眷互相交流聯誼，賽場上此起彼落的加油聲及歡笑聲，讓每位警察同仁暫時忘掉工作的壓力。

平鎮警分局分局長李建民表示，為提倡同仁正當休閒活動及不涉足不正當場所，特別與平鎮警友辦事處主任葉雲宙共同舉辦保齡球比賽，除了能促進身體健康外、也讓同仁們相互聯誼、切磋球技，並透過運動競賽方式激勵團體士氣、凝聚向心力，增進同仁間情感交流。

此外本次活動也適逢即將來到的兒童節，李建民邀請同仁們攜家帶眷共同參與，讓平日忙於工作的員警，透過球類運動同享親子之樂，也希望透過輕鬆的活動，暫時讓警察同仁能夠得到片刻休閒。

桃園市平鎮警分局為提倡正當休閒活動及提前歡度兒童節，1日特別在亞運保齡球館舉辦保齡球聯誼文康活動。圖／平鎮警分局提供
桃園市平鎮警分局為提倡正當休閒活動及提前歡度兒童節，1日特別在亞運保齡球館舉辦保齡球聯誼文康活動。圖／平鎮警分局提供

警察 兒童節

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