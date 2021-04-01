桃市房地夯土增稅超徵43億冠六都 千萬個案稅徵19億

桃園市隨人口遷居湧入購屋，帶動桃園不動產交易買氣，房地產漲價，市政府地方稅務局統計去年桃園土地增值稅實徵淨額154.8億元，較預算稅增加43.3億元，成長率約達三成九為六都最高，市府地方稅務局長姚世昌今天下午表示，去年以來土增稅收亮眼，受到桃園青埔、中路、機捷A7及小檜溪重畫區建案相繼推出，加上台商回流及物流等產業投資購地建廠，帶動土地交易移轉，造成桃園土增稅收大幅成長。

市府地方稅務局表示，自去年以來，桃園土增稅徵持續增加，原定預算稅徵111.5億元，最後全年土增稅累計申報近13萬件、稅徵額高達154.8億元，稅徵增加43.3億元、成長率38.9%、躍居六都最高，也是桃園市歷來土增稅成長最高。