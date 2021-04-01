聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃市房地夯土增稅超徵43億冠六都 千萬個案稅徵19億
桃園市隨人口遷居湧入購屋，帶動桃園不動產交易買氣，房地產漲價，市政府地方稅務局統計去年桃園土地增值稅實徵淨額154.8億元，較預算稅增加43.3億元，成長率約達三成九為六都最高，市府地方稅務局長姚世昌今天下午表示，去年以來土增稅收亮眼，受到桃園青埔、中路、機捷A7及小檜溪重畫區建案相繼推出，加上台商回流及物流等產業投資購地建廠，帶動土地交易移轉，造成桃園土增稅收大幅成長。
市府地方稅務局表示，自去年以來，桃園土增稅徵持續增加，原定預算稅徵111.5億元，最後全年土增稅累計申報近13萬件、稅徵額高達154.8億元，稅徵增加43.3億元、成長率38.9%、躍居六都最高，也是桃園市歷來土增稅成長最高。
地稅局分析去年至今土增稅大幅成長原因，主要是桃園多項重大交通建設施工及福利措施獎勵優惠，桃園臨機場國門、工業區多，吸引台商回流桃園投資增加，購地建廠需求下，遷桃人口增加，房地交易熱絡，移轉申報件數多，尤其單筆交易土增稅額超過1000萬元以上案件，高達81件之多，累計稅金約達19.2億元，上億元稅徵個案更達10件，大大挹注土地稅額。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言