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桃市房地夯土增稅超徵43億冠六都 千萬個案稅徵19億

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市房地產建案林立、買賣移轉熱絡，超過千萬元土增稅案件激增，稅收年增幅六都第一。記者曾增勳／攝影
桃園市房地產建案林立、買賣移轉熱絡，超過千萬元土增稅案件激增，稅收年增幅六都第一。記者曾增勳／攝影

桃園市隨人口遷居湧入購屋，帶動桃園不動產交易買氣，房地產漲價，市政府地方稅務局統計去年桃園土地增值稅實徵淨額154.8億元，較預算稅增加43.3億元，成長率約達三成九為六都最高，市府地方稅務局長姚世昌今天下午表示，去年以來土增稅收亮眼，受到桃園青埔、中路、機捷A7及小檜溪重畫區建案相繼推出，加上台商回流及物流等產業投資購地建廠，帶動土地交易移轉，造成桃園土增稅收大幅成長。

市府地方稅務局表示，自去年以來，桃園土增稅徵持續增加，原定預算稅徵111.5億元，最後全年土增稅累計申報近13萬件、稅徵額高達154.8億元，稅徵增加43.3億元、成長率38.9%、躍居六都最高，也是桃園市歷來土增稅成長最高。

地稅局分析去年至今土增稅大幅成長原因，主要是桃園多項重大交通建設施工及福利措施獎勵優惠，桃園臨機場國門、工業區多，吸引台商回流桃園投資增加，購地建廠需求下，遷桃人口增加，房地交易熱絡，移轉申報件數多，尤其單筆交易土增稅額超過1000萬元以上案件，高達81件之多，累計稅金約達19.2億元，上億元稅徵個案更達10件，大大挹注土地稅額。

桃園市房地產建案林立、買賣移轉熱絡，市府地稅局土增稅超過千萬元案件激增，稅收年增幅六都第一。記者曾增勳／攝影
桃園市房地產建案林立、買賣移轉熱絡，市府地稅局土增稅超過千萬元案件激增，稅收年增幅六都第一。記者曾增勳／攝影

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