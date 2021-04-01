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桃園試辦特殊時相 綠燈亮了就能左轉
桃園中壢中正路與中大路口，是國立中央大學師生進出主要動線，上下課時段車流量龐大，加上駕駛常因不熟悉燈號，造成左轉車、直行車經常發生意外。桃市交通局將在該路口試辦左轉箭頭綠燈及圓頭綠燈同時亮啟的特殊號誌，只要左轉箭頭綠燈亮啟，駕駛人就可放心左轉；當左轉箭頭綠燈熄滅，只剩圓頭綠燈持續亮著，駕駛人左轉時要特別小心，後續將檢討成效，評估於類似路口實施。
交通局表示，全市左轉車流量大的路口會優先畫設專用車道，但部分道路受限路型及路幅無法設置專用車道，因此改採綠燈提早亮啟或延遲熄滅，讓左轉車輛順利通過，並在路口設置圓頭綠燈或左轉箭頭綠燈供駕駛人依循，但許多駕駛因不熟悉燈號不敢左轉，或是在左轉箭頭綠燈熄滅後違規左轉，導致交通壅塞和意外發生。
為此交通局規畫在中正路與中大路口，試辦左轉箭頭綠燈及圓頭綠燈同時亮啟的特殊號誌。交通局運輸資訊中心股長王國偉指出，過往只要左轉箭頭綠燈熄滅就不行左轉，如今只要圓頭綠燈持續亮著，駕駛人就可以左轉，藉此紓解車流。
交通局提醒，左轉箭頭綠燈熄滅後，圓頭綠燈會持續亮著，此時中正路往觀音方向車輛仍可行駛，同一時間中正路往中壢方向則是紅燈，等到該方向轉為綠燈後，中正路往觀音方向欲左轉進入中大路的汽車，須注意對向來車，確認安全間隔後才能左轉。
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