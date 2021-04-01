桃園遭點名兒童節禮物是盜版桌遊 教育局：緊急調查中

兒童節快到了，各縣市國小紛紛採購學童的兒童節禮物，不過時代力量立委王婉諭接到家長陳情，指稱新北、桃園有國小採購盜版桌遊當兒童節禮物；對此桃園市教育局回應，有部分國小今天補休，目前仍在緊急調查中。

教育局表示，兒童節前都有發函通知學校，給予兒童節採購經驗分析，提醒各國小兒童節禮物的採購類別需多元化，另要注意商品標章、材質、國家標準檢驗、商品產地、採購作業期程、採購需求等。

有關桃園被點名有部分國小兒童節禮物採購的桌遊涉及版權疑慮，教育局緊急進行調查，並將函請學校暫停發出此項禮物或回收，同時要求採購學校向代售廠商提出版權證明釐清疑慮。

教育局說，若代售廠商無法提出相關版權證明，將請學校依採購法規定進行退貨與退款動作，並請學校在今天放學前發放通知向家長說明，因採購作業問題致兒童節禮物回收及延遲發放，會儘速在假期結束後補發兒童節禮物。

教育局指出，該款遊戲出現不宜懲罰機制及內容文字不雅，會持續督導學校，加強審核與品管，不宜採購對孩童不宜的遊戲商品。