苗警前進育達科大校園 教外籍生防身術

苗栗縣警察局前進校園，今天與育達科技大學合辦「強化外籍學生在台人身安全意見交流座談會」，現場教授學生實用的防身術及重要防身觀念，發送防狼哨及多國語言人身安全防護小卡，60多名外籍學生紛紛表示很新鮮也很實用。

縣警察局副局長邱麗宜今天率團隊到育科大，她強調，人身安全保護觀念首重遠離危險情境，希望與會學生能將所學的作法及觀念，內化到日常生活中，防身術及防身小物提供多一層的保障，以防身陷危險情境時，能有自救能力及自保的防護用品，以確保人身安全。

「如果只有一次攻擊機會，應該攻擊那個部位最有效？」警察局總教官陳金豐講解示範，如最常見的危險情境手部遭歹徒控制時，透過精準打擊弱點部位後迅速脫離危險情境，4名學生分組演練扭手、甩脫、攻擊弱點後逃離，印尼陳姓學生表示，第一次接觸到防身術課程，覺得很新鮮也很實用！