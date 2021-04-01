苗警前進育達科大校園 教外籍生防身術
苗栗縣警察局前進校園，今天與育達科技大學合辦「強化外籍學生在台人身安全意見交流座談會」，現場教授學生實用的防身術及重要防身觀念，發送防狼哨及多國語言人身安全防護小卡，60多名外籍學生紛紛表示很新鮮也很實用。
縣警察局副局長邱麗宜今天率團隊到育科大，她強調，人身安全保護觀念首重遠離危險情境，希望與會學生能將所學的作法及觀念，內化到日常生活中，防身術及防身小物提供多一層的保障，以防身陷危險情境時，能有自救能力及自保的防護用品，以確保人身安全。
「如果只有一次攻擊機會，應該攻擊那個部位最有效？」警察局總教官陳金豐講解示範，如最常見的危險情境手部遭歹徒控制時，透過精準打擊弱點部位後迅速脫離危險情境，4名學生分組演練扭手、甩脫、攻擊弱點後逃離，印尼陳姓學生表示，第一次接觸到防身術課程，覺得很新鮮也很實用！
警察局考量外籍學生身處異鄉，人生地不熟，遇有緊急事故時，可能不知如何求助，特別贈送每名學生一份多國語言人身安全防護小卡及防狼哨，小卡上以母語提醒重要的人身安全防護觀念及資訊，如避免行走暗處、隨身攜帶防狼哨及緊急報案專線等，以備不時之需。
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