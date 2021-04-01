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影／遊樂設施結合孩童構想 灣麗親子公園2日開放試體驗
苗栗縣政府在苑裡鎮斥資3000萬元籌建的「灣麗親子公園」已完工，縣府從4月2日起開放民眾「試體驗」，預定13日落成啟用，這是縣內建置完成的第3座大型親子公園，以在地農業主題規畫特色，一些遊戲設施還參照當地孩童的構想來設計，縣府期盼這座公園除了提供通苑地區親子遊憩的好去處，更能成為海線的指標性遊戲場。
苗栗縣長徐耀昌上午在灣麗親子公園開放前到現場視察，了解各項設備及施設情況，苑裡鎮長劉秋東及在地縣議員、代表多人陪同，逐一檢視各項遊戲設施。
縣府水利處長楊明鐃指出，苑裡鎮的親子公園位於國立苑裡高中旁，用地達0.77公頃，其中遊戲場占地達0.32公頃，設置的遊樂設施包括農舍煙囪滑梯、天空隧道、樹屋遊戲場、樹屋廊道、斗笠攀爬網、田鼠大冒險、戲沙桌及平台戲沙區等地景遊戲設施，經民眾網路票選命名為灣麗親子公園。
楊明饒表示，縣府安排從4月2日起的兒童清明節假期開放民眾體驗，4天連假在入口處設有服務台，民眾可提出對親子公園遊戲場的各項意見，縣府將彙整並在落成啟用前進行調整或修改；園內一些遊戲設施包括雙槓滑梯、攀爬梯、天空步道等，是採用參加工作坊小朋友的想法設計而成，盼公園的規畫與在地民眾、孩童更貼近。
苗栗縣政府前兩年相繼完成苗栗市貓裏喵及竹南鎮獅山親子公園，都深受親子喜愛，徐耀昌強調縣府並由各鄉鎮市公所提出意見，評估篩選改造老舊公園及罐頭遊具，去年優先遴選頭份、通霄、苑裡、公館、銅鑼共6處公園及地點進行改造，今年將陸續增加獅潭、後龍、南庄、三灣、卓蘭、三義、西湖、大湖、造橋等9處，以普及親子遊憩場地，活化老舊公園。
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