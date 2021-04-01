影／遊樂設施結合孩童構想 灣麗親子公園2日開放試體驗

苗栗縣政府在苑裡鎮斥資3000萬元籌建的「灣麗親子公園」已完工，縣府從4月2日起開放民眾「試體驗」，預定13日落成啟用，這是縣內建置完成的第3座大型親子公園，以在地農業主題規畫特色，一些遊戲設施還參照當地孩童的構想來設計，縣府期盼這座公園除了提供通苑地區親子遊憩的好去處，更能成為海線的指標性遊戲場。

苗栗縣長徐耀昌上午在灣麗親子公園開放前到現場視察，了解各項設備及施設情況，苑裡鎮長劉秋東及在地縣議員、代表多人陪同，逐一檢視各項遊戲設施。

縣府水利處長楊明鐃指出，苑裡鎮的親子公園位於國立苑裡高中旁，用地達0.77公頃，其中遊戲場占地達0.32公頃，設置的遊樂設施包括農舍煙囪滑梯、天空隧道、樹屋遊戲場、樹屋廊道、斗笠攀爬網、田鼠大冒險、戲沙桌及平台戲沙區等地景遊戲設施，經民眾網路票選命名為灣麗親子公園。

楊明饒表示，縣府安排從4月2日起的兒童清明節假期開放民眾體驗，4天連假在入口處設有服務台，民眾可提出對親子公園遊戲場的各項意見，縣府將彙整並在落成啟用前進行調整或修改；園內一些遊戲設施包括雙槓滑梯、攀爬梯、天空步道等，是採用參加工作坊小朋友的想法設計而成，盼公園的規畫與在地民眾、孩童更貼近。