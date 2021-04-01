快訊

銅板價吃鍋貼中千萬！1-2月統一發票開出16張千萬大獎 名單出爐

竹科公司證實案1026為員工 48名接觸者採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／遊樂設施結合孩童構想 灣麗親子公園2日開放試體驗

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮「灣麗親子公園」2日起開放民眾試體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮「灣麗親子公園」2日起開放民眾試體驗。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府在苑裡鎮斥資3000萬元籌建的「灣麗親子公園」已完工，縣府從4月2日起開放民眾「試體驗」，預定13日落成啟用，這是縣內建置完成的第3座大型親子公園，以在地農業主題規畫特色，一些遊戲設施還參照當地孩童的構想來設計，縣府期盼這座公園除了提供通苑地區親子遊憩的好去處，更能成為海線的指標性遊戲場。

苗栗縣長徐耀昌上午在灣麗親子公園開放前到現場視察，了解各項設備及施設情況，苑裡鎮長劉秋東及在地縣議員、代表多人陪同，逐一檢視各項遊戲設施。

縣府水利處長楊明鐃指出，苑裡鎮的親子公園位於國立苑裡高中旁，用地達0.77公頃，其中遊戲場占地達0.32公頃，設置的遊樂設施包括農舍煙囪滑梯、天空隧道、樹屋遊戲場、樹屋廊道、斗笠攀爬網、田鼠大冒險、戲沙桌及平台戲沙區等地景遊戲設施，經民眾網路票選命名為灣麗親子公園。

楊明饒表示，縣府安排從4月2日起的兒童清明節假期開放民眾體驗，4天連假在入口處設有服務台，民眾可提出對親子公園遊戲場的各項意見，縣府將彙整並在落成啟用前進行調整或修改；園內一些遊戲設施包括雙槓滑梯、攀爬梯、天空步道等，是採用參加工作坊小朋友的想法設計而成，盼公園的規畫與在地民眾、孩童更貼近。

苗栗縣政府前兩年相繼完成苗栗市貓裏喵及竹南鎮獅山親子公園，都深受親子喜愛，徐耀昌強調縣府並由各鄉鎮市公所提出意見，評估篩選改造老舊公園及罐頭遊具，去年優先遴選頭份、通霄、苑裡、公館、銅鑼共6處公園及地點進行改造，今年將陸續增加獅潭、後龍、南庄、三灣、卓蘭、三義、西湖、大湖、造橋等9處，以普及親子遊憩場地，活化老舊公園。

苗栗縣苑裡鎮灣麗親子公園內的「雙槓滑梯」出自孩童的構想。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮灣麗親子公園內的「雙槓滑梯」出自孩童的構想。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮灣麗親子公園內的「田鼠大冒險」遊樂設施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮灣麗親子公園內的「田鼠大冒險」遊樂設施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午到灣麗親子公園視察，了解各項設備及施設情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午到灣麗親子公園視察，了解各項設備及施設情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮灣麗親子公園有多種滑梯。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮灣麗親子公園有多種滑梯。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮灣麗親子公園內的攀爬梯。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮灣麗親子公園內的攀爬梯。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（右四）上午到灣麗親子公園視察，了解各項設備及施設情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（右四）上午到灣麗親子公園視察，了解各項設備及施設情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮「灣麗親子公園」以在地農業主題規畫特色，一些遊戲設施還參照當地孩童的構想來設計。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮「灣麗親子公園」以在地農業主題規畫特色，一些遊戲設施還參照當地孩童的構想來設計。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午到灣麗親子公園視察，了解各項設備及施設情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午到灣麗親子公園視察，了解各項設備及施設情況。記者胡蓬生／攝影

親子 苗栗縣 徐耀昌

延伸閱讀

5年內3家醫院啟用 徐耀昌信心喊話苗栗醫療一等一

苗栗水情吃緊 徐耀昌視察通霄溪伏流水截流及蓄水工程

失業率並列全國最低 苗栗今年規畫14場次徵才促進就業

給一條安全的道路 徐耀昌應允造橋農路改善

相關新聞

桃園遭點名兒童節禮物是盜版桌遊 教育局：緊急調查中

兒童節快到了，各縣市國小紛紛採購學童的兒童節禮物，不過時代力量立委王婉諭接到家長陳情，指稱新北、桃園有國小採購盜版桌遊當...

影／遊樂設施結合孩童構想 灣麗親子公園2日開放試體驗

苗栗縣政府在苑裡鎮斥資3000萬元籌建的「灣麗親子公園」已完工，縣府從4月2日起開放民眾「試體驗」，預定13日落成啟用，...

桃園試辦特殊時相 綠燈亮了就能左轉

桃園中壢中正路與中大路口，是國立中央大學師生進出主要動線，上下課時段車流量龐大，加上駕駛常因不熟悉燈號，造成左轉車、直行...

台積心築藝術季 魏海敏舞台故事特展即日起竹縣展出

台積心築藝術季去年受疫情影響暫停一年，今年順利展開，主題為「她的舞台」，聚焦女性藝術創作者，推出逾30場藝文展演，由京劇...

鄭文燦邀歷屆縣長餐敘 呂秀蓮、朱立倫現身交流經驗

桃園市長鄭文燦今天舉辦「桃園市歷屆縣長、議長、鄉鎮市長及代表會主席民政經驗交流暨聯誼活動」，邀請曾任桃園縣長的吳伯雄、呂...

中科院旋風金爐超炫！飛彈技術打造 減空汙還能發電

清明節將至，為響應政府降低空汙的環保政策，不少公墓使用環保金爐焚燒冥紙，但意想不到的是以往研發國防武器的中科院竟也研發出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。