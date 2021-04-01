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鄭文燦邀歷屆縣長餐敘 呂秀蓮、朱立倫現身交流經驗
桃園市長鄭文燦今天舉辦「桃園市歷屆縣長、議長、鄉鎮市長及代表會主席民政經驗交流暨聯誼活動」，邀請曾任桃園縣長的吳伯雄、呂秀蓮、許應深、朱立倫、吳志揚參與，一起交流經驗。
桃園市歷屆縣長、議長、鄉鎮市長及代表會主席民政經驗交流暨聯誼活動共邀請130人，鄭文燦表示，有些首長離開桃園後再造顛峰，但是每個人都沒忘記過桃園，桃園在每位首長努力下奠定基礎，希望未來大家不分藍綠，讓桃園發展得更好。
鄭文燦還說，未來更將要求文化局製作歷屆縣長訪談錄，向鄉親呈現每位首長對地方的貢獻，也能讓更多人知道桃園的發展史。
朱立倫說，今天出席活動看到很多老朋友，回到故鄉跟大家重聚的感覺很好、非常開心，大家共同目標都希望桃園能更好，聊天過程中相當愉快。呂秀蓮則心繫部桃事件，特地慰問鄭文燦的辛勞。
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