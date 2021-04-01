中科院旋風金爐超炫！飛彈技術打造 減空汙還能發電

清明節將至，為響應政府降低空汙的環保政策，不少公墓使用環保金爐焚燒冥紙，但意想不到的是以往研發國防武器的中科院竟也研發出「旋風環保金爐」，利用火箭科技提升燃燒效率，有效解決煙灰排放等問題，甚至還可用來發電、銷毀機密文件。目前已出口到香港、澳門、印尼、新加坡等地。

中科院配合政府發展綠色環保產業，以飛彈燃燒原理研發「旋風環保金爐」，內部燃燒時產生旋風噴射氣旋，循環氣旋可提升爐心溫度至攝氏1100度以上，將紙錢完全燃燒，大幅降低80%粒狀污染物及85%一氧化碳排放。

中科院指出，環保金爐可改裝成火銷爐，處理報廢公文、清理枯葉落葉，更可取代柴油，作為溫泉、養殖業、溫室栽培等業者加熱的熱源；此外，若金爐加入熱電模組，還能將熱能轉化，提供電力給50到70盞LED燈使用。

旋風環保金爐共有6種款式，最小的開運爐每小時可燃燒3公斤，一座要價7000元，主要提供家庭使用；小宮廟使用的金至爐每小時燃燒6公斤，要價7萬5000元；最大型的太極爐每小時燃燒50公斤，要價135萬元。

桃園新屋有佛堂引進2座旋風環保金爐，佛堂聯絡人高小姐表示，過往使用傳統金爐，焚燒手抄經文、紙錢及蓮花，常有燃燒不全及空汙問題，改用環保金爐後飛灰四起的畫面不再，既延續傳統也兼具環保理念，雖然環保金爐價格較高，但能降低空汙對附近居民健康的危害。