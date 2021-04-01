苗栗保育石虎 今年編列904萬元「生態薪水」

苗栗縣是石虎最重要棲地，去年友善石虎生態服務給付計畫升級，縣府新近公告瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，3個鄉鎮擴大到12個鄉鎮市，編列904萬元，發給配合制度的友善生產者與在地居民「生態薪水」。

友善石虎生態服務給付計畫前年僅列通霄鎮，去年增加到通霄鎮、苑裡鎮、西湖鄉，共發出380萬元獎勵金，今年瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，擴大到12鄉鎮市，包括苗栗市、三義鄉、銅鑼鄉、西湖鄉、造橋鄉、大湖鄉、三灣鄉、南庄鄉、卓蘭鎮、通霄鎮、苑裡鎮及後龍鎮。

縣府農業處指出，12鄉鎮市只要有實際從事農業生產的農牧用地，且沒有領取林務局或農糧署獎勵，單一土地面積在0.1公頃到5公頃，即日到今年5月30日，到鄉鎮市公所申請，縣府同意申請後，服務團隊提供紅外線自動照相機安裝、農法建議等，通過農藥檢出，每公頃2萬元的獎勵金，拍攝到石虎影像1萬元獎勵金。

12鄉鎮市合法立案的社區團體、基金會或宮廟，可以申請社區自主維護4到5萬元獎勵金，及棲地石虎出現10萬元獎勵金，縣府同意許可後，也會協助規畫巡守路線，架設紅外線自動照相機等服務。另外養禽場域通報除了獎勵金3000元、拍到石虎1萬元外，縣府還會積極幫您處理友善防治，減少家禽損失。

瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫並新增棲地維護給付，國有林事業區外私有保安林土地才能申請，只要持續維持保安林林相完整，現地屬農作使用者，願配合政策改正，且不使用毒鼠藥、獸夾、毒餌、非友善的防治網，每2個月配合定期清除垃圾、廢棄物，就可以得到每公頃2萬元的獎金。

農業處指出，計畫編列904萬元獎勵金，也是政府專門給配合制度的友善生產者與在地居民的一種回饋，作為他們代替全民良善管理土地，維護重要公益價值（石虎）的報酬，也可以說是「生態薪水」。