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紓解交通壅塞 桃園八德區龍祥街道路拓寬至12米

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區龍祥街周邊地區人口眾多，車流量大，但既有道路僅5至6公尺寬，為此市府辦理「開瓶計畫」徵收，斥資1029萬將路幅拓寬為12公尺。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區龍祥街周邊地區人口眾多，車流量大，但既有道路僅5至6公尺寬，為此市府辦理「開瓶計畫」徵收，斥資1029萬將路幅拓寬為12公尺。記者陳夢茹／攝影

桃園市八德區龍祥街周邊地區人口眾多，車流量大，但既有道路僅5至6公尺寬，為此市府辦理「開瓶計畫」徵收，斥資1029萬將路幅拓寬為12公尺，建立完整排水設施，以提高整體交通效益，舒緩中華路及龍祥街一帶交通壅塞狀況。

鄭文燦表示，鐵路地下化工程預計明年4月動工，桃園市境內將新增4座通勤車站，離龍祥街最近的2個站別為，國際路上的中路站，還有附近的桃園醫院站，該地區勢必面臨都市計畫重整，而龍祥街也將成為居民通往車站及主要幹道的重要道路。

鄭文燦說，過去龍岡里、龍安里、龍鳳里、龍壽里、龍祥里、龍山里等「六小龍」地區有道路不通、公共設施不足的問題，目前透過活化橋下空間、建立埤塘公園及道路開瓶計畫，改善公共設施及道路不通的問題。

桃園市致力推行「開瓶計畫」，打通全市瓶頸路段， 自2016年至今年2月已打通111條路段瓶頸，其中桃園區共有30多條，執行效果顯著且獲得廣大民眾的支持與肯定，未來市府將持續努力。

鄭文燦指出，全台人口負成長，但桃園升格6年來人口卻逆勢成長，大幅增加21萬人，是台灣進步最快的城市，市府會持續努力，無論大小建設都將加強推動，提升良好的生活品質與環境。

鄭文燦 鐵路地下化 都市計畫

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