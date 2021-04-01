新竹縣表揚282名模範兒童 國小學童會說一口流利母語

新竹縣今天舉辦模範兒童表揚活動，有282名模範兒童接受頒獎。其中，東安國小的學生徐幼庭因爸媽在外地工作，從小由祖父母隔代教養，也讓他會說一口流利的客語，並參加學校的客語偶戲團；上舘國小的學生官甯為泰雅族人，擁有好歌喉，多次到國外演出，她也認同自身文化，學習族語並通過原住民族語中級認證。

模範兒童表揚活動在縣府大禮堂舉行，由縣長楊文科一一為獲獎學童頒發獎狀，華威廣告公司及櫻花建設公司也贈竹縣200名弱勢兒童，每人500元等值的兒童節禮物，楊文科也特別頒發感謝狀。

模範兒童徐幼庭個性活潑開朗，從小由講客語的阿公、阿婆撫養，耳濡目染下也學會講客語，他也參加學校的客語偶戲團，以穩健台風深獲指導老師讚賞，在劇團中擔任主角，帶領偶戲團獲得去年度新竹縣學生創意戲劇比賽特優。在體育方面，徐幼庭表現也相當好，三年級開始加入學校田徑隊，並在各項賽事中屢獲佳績。