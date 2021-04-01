前進竹市議會質詢 「小小議員」發問：吵架怎麼辦？

新竹市議會今天趁兒童節前夕開放議事廳，讓國小學童化身「小小議員」進行質詢初體驗，學生提問五花八門，有人問「議員平常在幹嘛」、「每天都要來議會嗎？」還有人問說「如果吵架了怎麼辦？」坐在備詢台的議員們有問必答，議長許修睿也肯定小小議員們很有架勢，希望孩子踏入議事廳透過問答，更能了解議員工作甘苦。

新竹市議會今天舉行「議起來玩吧」的議事體驗營，邀請竹蓮國小23名六年級學童擔任「一日小小議員」，不僅安排導覽解說，還開放議事廳，讓學生坐上議員席進行「質詢」，在許修睿主持下，多名議員坐在官員座位「備詢」，接受小小議員發問。

難得的質詢體驗，小小議員們無不發揮想像力提問，也格外關心「議員平常都在做什麼？」議員接力答詢，除了到議會開會之外，平常也要參與公聽會、會勘等，並進行選民服務，事項繁雜，「不只是要開會而已」，都要用心、細心完成各項任務。

議員陳治雄也提到，三更半夜接到選民來電也是常有的事，「但通常不是好事」，有些人因為酒駕等案件請議員們幫忙關心，但他要強調，警方絕不會因為議員關心而放行，如此只是會讓議員為難而已，也希望民眾酒後不要開車，以免發生波及他人。

也有小小議員好奇「為何議員分六區？」「議員們最常被問到什麼問題？」等等，接受拷問的議員幾乎都有問必答，過去議員共有五區，近來又新增平地原住民一區。

還有小朋友問說「開會碰到議員吵架怎麼辦？」時常居中協調的許修睿則說，主持議事是議長的工作，若碰到議員意見不合，爭得面紅耳赤，通常會先敲槌休息，請雙方私下協商，也緩和彼此情緒，取得共識後再繼續開會，讓議事順利進行。