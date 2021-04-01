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部桃零接觸智慧防疫自助機超方便 市民卡可登記實名制

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
中悅建設開發公司、皇家薇庭婚宴會館今天捐贈2600個精緻便當給衛生福利部桃園醫院。記者陳夢茹／攝影
中悅建設開發公司、皇家薇庭婚宴會館今天捐贈2600個精緻便當給衛生福利部桃園醫院。記者陳夢茹／攝影

中悅建設開發公司、皇家薇庭婚宴會館今天捐贈2600個精緻便當給衛生福利部桃園醫院。市長鄭文燦今天也親自示範零接觸智慧防疫自助機，除身分證及健保卡外，還可以用桃園市民卡查核TOCC，大讚桃園市民卡優惠多多。

鄭文燦表示，部桃染疫經歷40天的抗戰，院長徐永年帶領醫護度過創院最大危機，現在他也在各大責任醫院大力推廣零接觸智慧防疫自助機，目前部桃有10部，除了民眾普遍知道的身分證、健保卡外，桃園市民卡現在也可以做實名制登記。

鄭文燦說，部桃目前恢復狀況良好，門診已回復9成，至於疫苗接種計畫，桃園總計有4200劑，第一批前線醫護全部施打完才會進入第二批，他強調，據他了解，目前有副作用的醫護相當少，施打醫院也都會密切留意醫護身體狀況。

門診恢復9成，疫苗接種計畫有4200劑陸續在接種，希望第一輪醫護能完成接種後再進入第二輪。旅遊泡泡第一天，希望這波施打疫苗責任醫院要做最好的追蹤管理，我知道目前很少，都會密切追蹤關心

徐永年則笑說，「市長每次來都帶伴手禮」，今天民間企業更捐助米其林級的精緻便當，非常感謝這段時間各界對桃園醫院的支持，桃園醫院會為全台民眾繼續服務，肩負旅遊泡泡首發團採檢重責大任，扮演國門醫院的重要角色。

市長鄭文燦親自示範使用零接觸智慧防疫自助機，大力稱讚現在除了身分證、健保卡外，還可以用桃園市民卡做實名制登記，相當方便。記者陳夢茹／攝影
市長鄭文燦親自示範使用零接觸智慧防疫自助機，大力稱讚現在除了身分證、健保卡外，還可以用桃園市民卡做實名制登記，相當方便。記者陳夢茹／攝影

部桃 健保卡 疫苗

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