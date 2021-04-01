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不必出國可吃原汁原味泰國菜 桃園泰美食光讓國人品嘗

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
2021年桃園泰美食光活動開幕為期一個月，提供國人品嘗原汁原味的泰國菜。記者曾增勳／攝影
2021年桃園泰美食光活動開幕為期一個月，提供國人品嘗原汁原味的泰國菜。記者曾增勳／攝影

桃園市政府與桃園市觀光旅遊發展協會今天上午在桃園喜來登酒店，舉辦2021年桃園的泰美食光開幕活動為期一個月，市府秘書長黃治峯化身主廚與泰國經貿辦事處御用廚師Samrong女士進行出菜秀，現場展示泰式美味料理，提供與會人士品嘗，泰國大使通才介紹參展泰式美食道地，黃治峯表示，過去一年疫情影響，觀光旅遊低迷，這次泰美食光活動今天起到4月30日止，透過泰國美食和泰國風情展示，讓沒有出國旅遊民眾也可亨受泰國美食，桃園很多泰國新住民、移工也可品嘗一解思鄉之苦。

由市政府觀旅局、桃園市觀光旅遊發展協會與泰國經貿辦事處合作，今年第一次舉辦泰美食光活動，今天起為期30天，在桃園喜來登酒店展開，現場表演泰國傳統服及泰國料理，包括市議會議長邱奕勝及旅遊、旅宿業者和地方人士多人與會，泰國大使通才表示，台灣有很多泰籍人士，今年疫情之後，與市府、觀光發展協會合作舉辦泰美食光活動，由泰國廚師團隊掌廚，吃到的泰國菜與他家裡吃的味道一樣，是原汁原味的泰國菜，與外面不同，他希望今後每年都舉辦一次。

泰美食光活動今天起到4月30日止，包括泰香泰式料理、桃園喜來登酒店等10多家商家參與，並由泰國觀光局協助出借大量特色文物展示、傳統服飾及禮品，提供給民眾體驗、抽獎活動具可看性，桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮表示，他有機會接受泰國大使招待，泰國料理很道地，一問才知道是來自泰國廚師手藝，因此一拍而合舉辦這次泰美食光活動，讓國人透過美食交流、文物陳列及展演互動，不用出國就能在桃園感受到濃濃的泰國風情之美。

2021年桃園泰美食光活動開幕為期一個月，參與者合影推薦，歡迎國人品嘗原汁原味味的泰國菜。記者曾增勳／攝影
2021年桃園泰美食光活動開幕為期一個月，參與者合影推薦，歡迎國人品嘗原汁原味味的泰國菜。記者曾增勳／攝影
桃園市府秘書長黃治峯（左二）、泰國大使通才（左三）與桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮（左一）品嘗桃園泰國美食，並歡迎國人品嘗原汁原味味的泰國菜。記者曾增勳／攝影
桃園市府秘書長黃治峯（左二）、泰國大使通才（左三）與桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮（左一）品嘗桃園泰國美食，並歡迎國人品嘗原汁原味味的泰國菜。記者曾增勳／攝影

泰國 酒店

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