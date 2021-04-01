新竹縣辦學校AED管理員訓練 守護全校師生安全

自動體外心臟電擊器（AED）是緊急救護的重要設備，為讓AED在國中小普及化，新竹縣政府去年編列495萬元採購，今年1月完成120所國中小AED設置，並在近期舉辦2場全縣學校AED管理員教育訓練，讓師長能夠掌握急救技巧，回校後可自行檢查裝置，並教授其他教職員如何操作。

教育處表示，根據衛福部「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」法規，學校部分只規定高級中等以上學校須設置，但考慮每天到學校運動的民眾多，國中小也有設置AED的必要性及急迫性，縣府去年籌編495萬元購置AED設備。

除了裝設AED外，配合衛福部「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」第6條規定，教育處也與衛生局、消防局合作，辦理校園「CPR+AED急救訓練」，聘請衛生局1名講師及消防局4名教官為全縣AED管理員進行訓練。

衛生局講師從法規層面導入管理之責，請學校務必落實定期檢查AED電池、耗材有效日期及其功能，維持機器正常運作，以及每次使用AED結束，應補充當次耗材；消防局則指導正確操作｢叫、叫、C、D｣的急救技能，也就是「叫喚病患確認意識」、「請叫身旁的人趕緊撥打119」、｢施行胸外按摩」以及「使用AED進行電擊」，把握黃金救援5分鐘。