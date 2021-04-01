快訊

出發了！台帛首發團全採陰確定 「全員成行」

海巡署：中共無人機近期繞東沙島飛行偵蒐我軍事部署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台灣好湯」網路票選 苗栗泰安溫泉獲中部溫泉第1名

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣泰安溫泉。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安溫泉。圖／苗栗縣政府提供

交通部觀光局辦理的「2020-2021台灣好湯」溫泉特色選拔，網路票選結果已揭曉，苗栗縣「泰安溫泉」獲得28萬2679票支持，成為中部溫泉區第1名，苗栗縣文化觀光局感謝鄉親及全國遊客對泰安溫泉的支持，歡迎大家來感受泰安美人湯的獨特魅力。

苗栗縣長徐耀昌表示，泰安溫泉區已有百年歷史，優質的碳酸氫鈉泉及原始山林景觀名聞遐邇，更有「美人湯」稱號，這次金泉獎選拔活動，網路票選佔總成績30%，後續將有專家至各縣市溫泉區辦理實地評選，佔總成績70%，縣府將協同相關局處、泰安鄉公所、泰安溫泉區觀光發展協會及各溫泉業者努力做好一切準備，提供遊客最優質的觀光友善旅遊環境。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，這次參與投票的民眾有機會抽中iPhone12手機、住宿券及泡湯券等大獎，縣府為感謝支持愛護泰安溫泉的遊客，特別結合泰安溫泉區觀光發展協會與溫泉業者合作加碼，包括虎山溫泉會館、湯悅溫泉會館、湯唯溫泉渡假會館、錦水溫泉飯店、騰龍山莊及泰安觀止等多家溫泉業者，加碼超過10萬元，共有60張的住宿券及泡湯券，此外舊山線鐵道自行車也提供乘車體驗券，祝福參與投票的民眾都能幸運抽中獎項，也歡迎全國遊客到苗栗體驗泰安溫泉的獨特魅力。

苗栗縣泰安溫泉。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安溫泉。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安溫泉。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安溫泉。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安溫泉。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安溫泉。圖／苗栗縣政府提供

溫泉 苗栗縣 觀光局

延伸閱讀

苗栗頭份市救護車載送命危老婦人 途中與轎車相撞釀意外

台灣好湯票選揭曉！礁溪得票逾31萬奪冠 贏了裡子面子

苗栗水庫區居民變停水難民？ 縣議員怒吼不公

台灣好湯網路投票「空戰打到陸戰」動員為礁溪溫泉衝刺

相關新聞

減少國1林口41A交流道堵塞 龜山科技執法4月12日上路

桃園市龜山區國道1號林口41A交流道是連接桃園、新北及往返林口長庚重要地，尤其附近文化一路、復興一路口屬交通要衝，全日車...

不必出國可吃原汁原味泰國菜 桃園泰美食光讓國人品嘗

桃園市政府與桃園市觀光旅遊發展協會今天上午在桃園喜來登酒店，舉辦2021年桃園的泰美食光開幕活動為期一個月，市府秘書長黃...

新竹縣辦學校AED管理員訓練 守護全校師生安全

自動體外心臟電擊器（AED）是緊急救護的重要設備，為讓AED在國中小普及化，新竹縣政府去年編列495萬元採購，今年1月完...

「台灣好湯」網路票選 苗栗泰安溫泉獲中部溫泉第1名

交通部觀光局辦理的「2020-2021台灣好湯」溫泉特色選拔，網路票選結果已揭曉，苗栗縣「泰安溫泉」獲得28萬2679票...

東泰高中籃球隊闖HBL四強 六福村將招待球員玩整天

成軍短短6年的新竹縣東泰高中籃球隊今年在HBL高中籃球聯賽中，創下隊史首次闖進四強，昨天前往新竹縣政府接受頒獎，楊文科讚...

因應清明連假 小人國及六福村周邊交管

桃園市龍潭警分局因應4月2至5日4天的清明假期，小人國及六福村等知名風景休憩區推出優惠專案，加上適逢清明掃墓節日，恐造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。