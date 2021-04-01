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「台灣好湯」網路票選 苗栗泰安溫泉獲中部溫泉第1名
交通部觀光局辦理的「2020-2021台灣好湯」溫泉特色選拔，網路票選結果已揭曉，苗栗縣「泰安溫泉」獲得28萬2679票支持，成為中部溫泉區第1名，苗栗縣文化觀光局感謝鄉親及全國遊客對泰安溫泉的支持，歡迎大家來感受泰安美人湯的獨特魅力。
苗栗縣長徐耀昌表示，泰安溫泉區已有百年歷史，優質的碳酸氫鈉泉及原始山林景觀名聞遐邇，更有「美人湯」稱號，這次金泉獎選拔活動，網路票選佔總成績30%，後續將有專家至各縣市溫泉區辦理實地評選，佔總成績70%，縣府將協同相關局處、泰安鄉公所、泰安溫泉區觀光發展協會及各溫泉業者努力做好一切準備，提供遊客最優質的觀光友善旅遊環境。
苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，這次參與投票的民眾有機會抽中iPhone12手機、住宿券及泡湯券等大獎，縣府為感謝支持愛護泰安溫泉的遊客，特別結合泰安溫泉區觀光發展協會與溫泉業者合作加碼，包括虎山溫泉會館、湯悅溫泉會館、湯唯溫泉渡假會館、錦水溫泉飯店、騰龍山莊及泰安觀止等多家溫泉業者，加碼超過10萬元，共有60張的住宿券及泡湯券，此外舊山線鐵道自行車也提供乘車體驗券，祝福參與投票的民眾都能幸運抽中獎項，也歡迎全國遊客到苗栗體驗泰安溫泉的獨特魅力。
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