快訊

出發了！台帛首發團全採陰確定 「全員成行」

海巡署：中共無人機近期繞東沙島飛行偵蒐我軍事部署

東泰高中籃球隊闖HBL四強 六福村將招待球員玩整天

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
東泰高中籃球隊昨天在縣府接受頒獎，籃球隊也回贈球衣分享榮耀。圖／縣府提供
東泰高中籃球隊昨天在縣府接受頒獎，籃球隊也回贈球衣分享榮耀。圖／縣府提供

成軍短短6年的新竹縣東泰高中籃球隊今年在HBL高中籃球聯賽中，創下隊史首次闖進四強，昨天前往新竹縣政府接受頒獎，楊文科讚隊員們為新竹爭光，而六福村也已經規畫將招待籃球隊隊員們，免費入園玩整天，希望讓球員們在訓練、比賽空閒之餘，也能好好放鬆，為下次征戰準備。

東泰高中籃球隊在上月迎戰七度奪下HBL男子組冠軍的南山高中，雖然最後以4分之差飲恨，但已經是隊史有史以來最佳紀錄，連縣長楊文科都特別前往觀賽，賽後也表示東泰高中籃球隊不僅為新竹縣爭光，也是在締造傳奇。

昨天14位球員在教練高丁國柱與學校主任黃仕佑的帶領下，到新竹縣政府接受縣長楊文科頒獎，並贈送東泰球衣、獻獎杯分享榮耀。

楊文科肯定教練在球技指導、戰術戰略運籌的用心，也照顧到球員的心理素質，克服壓力、爭取每一次上場最完美的表現，才能扳倒HBL的強隊、創球隊成立以來的歷史挺進四強，這也是新竹縣首次有學校進入全國四強。

六福村主題遊樂園慶賀東泰籃球隊表現亮眼，為新竹縣爭光，已經決定將招待籃球隊員們前進六福村玩整天；六福村行銷經理黃淑芳就表示，東泰高中這回在HBL挺進四強，園方除了給予祝賀，更將招待球員免費入園玩1天，並搭配全新一季六福村動物派對活動，邀請球員們與動物保育員進行狐獴運動會、羊駝覓食趣、紅毛猩猩智取椰子等動物導覽體驗，也希望屆時遊客也能入園一堵球員風采。

東泰高中籃球隊昨天在縣府接受頒獎，籃球隊也回贈球衣分享榮耀。圖／縣府提供
東泰高中籃球隊昨天在縣府接受頒獎，籃球隊也回贈球衣分享榮耀。圖／縣府提供

新竹 楊文科 遊樂園

延伸閱讀

竹縣推動客語認證有成 去年249人通過初級認證

因應限水 新竹縣籌備輸水車與儲水桶

疫苗帶頭？楊文科：釐清疑慮會打 柯文哲：照順序打

柯文哲參訪台積電 楊文科：期待攜手與台北達成合作

相關新聞

減少國1林口41A交流道堵塞 龜山科技執法4月12日上路

桃園市龜山區國道1號林口41A交流道是連接桃園、新北及往返林口長庚重要地，尤其附近文化一路、復興一路口屬交通要衝，全日車...

不必出國可吃原汁原味泰國菜 桃園泰美食光讓國人品嘗

桃園市政府與桃園市觀光旅遊發展協會今天上午在桃園喜來登酒店，舉辦2021年桃園的泰美食光開幕活動為期一個月，市府秘書長黃...

新竹縣辦學校AED管理員訓練 守護全校師生安全

自動體外心臟電擊器（AED）是緊急救護的重要設備，為讓AED在國中小普及化，新竹縣政府去年編列495萬元採購，今年1月完...

「台灣好湯」網路票選 苗栗泰安溫泉獲中部溫泉第1名

交通部觀光局辦理的「2020-2021台灣好湯」溫泉特色選拔，網路票選結果已揭曉，苗栗縣「泰安溫泉」獲得28萬2679票...

東泰高中籃球隊闖HBL四強 六福村將招待球員玩整天

成軍短短6年的新竹縣東泰高中籃球隊今年在HBL高中籃球聯賽中，創下隊史首次闖進四強，昨天前往新竹縣政府接受頒獎，楊文科讚...

因應清明連假 小人國及六福村周邊交管

桃園市龍潭警分局因應4月2至5日4天的清明假期，小人國及六福村等知名風景休憩區推出優惠專案，加上適逢清明掃墓節日，恐造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。