東泰高中籃球隊闖HBL四強 六福村將招待球員玩整天

成軍短短6年的新竹縣東泰高中籃球隊今年在HBL高中籃球聯賽中，創下隊史首次闖進四強，昨天前往新竹縣政府接受頒獎，楊文科讚隊員們為新竹爭光，而六福村也已經規畫將招待籃球隊隊員們，免費入園玩整天，希望讓球員們在訓練、比賽空閒之餘，也能好好放鬆，為下次征戰準備。

東泰高中籃球隊在上月迎戰七度奪下HBL男子組冠軍的南山高中，雖然最後以4分之差飲恨，但已經是隊史有史以來最佳紀錄，連縣長楊文科都特別前往觀賽，賽後也表示東泰高中籃球隊不僅為新竹縣爭光，也是在締造傳奇。

昨天14位球員在教練高丁國柱與學校主任黃仕佑的帶領下，到新竹縣政府接受縣長楊文科頒獎，並贈送東泰球衣、獻獎杯分享榮耀。

楊文科肯定教練在球技指導、戰術戰略運籌的用心，也照顧到球員的心理素質，克服壓力、爭取每一次上場最完美的表現，才能扳倒HBL的強隊、創球隊成立以來的歷史挺進四強，這也是新竹縣首次有學校進入全國四強。