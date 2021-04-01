東泰高中籃球隊闖HBL四強 六福村將招待球員玩整天
成軍短短6年的新竹縣東泰高中籃球隊今年在HBL高中籃球聯賽中，創下隊史首次闖進四強，昨天前往新竹縣政府接受頒獎，楊文科讚隊員們為新竹爭光，而六福村也已經規畫將招待籃球隊隊員們，免費入園玩整天，希望讓球員們在訓練、比賽空閒之餘，也能好好放鬆，為下次征戰準備。
東泰高中籃球隊在上月迎戰七度奪下HBL男子組冠軍的南山高中，雖然最後以4分之差飲恨，但已經是隊史有史以來最佳紀錄，連縣長楊文科都特別前往觀賽，賽後也表示東泰高中籃球隊不僅為新竹縣爭光，也是在締造傳奇。
昨天14位球員在教練高丁國柱與學校主任黃仕佑的帶領下，到新竹縣政府接受縣長楊文科頒獎，並贈送東泰球衣、獻獎杯分享榮耀。
楊文科肯定教練在球技指導、戰術戰略運籌的用心，也照顧到球員的心理素質，克服壓力、爭取每一次上場最完美的表現，才能扳倒HBL的強隊、創球隊成立以來的歷史挺進四強，這也是新竹縣首次有學校進入全國四強。
六福村主題遊樂園慶賀東泰籃球隊表現亮眼，為新竹縣爭光，已經決定將招待籃球隊員們前進六福村玩整天；六福村行銷經理黃淑芳就表示，東泰高中這回在HBL挺進四強，園方除了給予祝賀，更將招待球員免費入園玩1天，並搭配全新一季六福村動物派對活動，邀請球員們與動物保育員進行狐獴運動會、羊駝覓食趣、紅毛猩猩智取椰子等動物導覽體驗，也希望屆時遊客也能入園一堵球員風采。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言