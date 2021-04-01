快訊

出發了！台帛首發團全採陰確定 「全員成行」

海巡署：中共無人機近期繞東沙島飛行偵蒐我軍事部署

竹市贈近五萬兒童「河馬樂樂口罩收納袋」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
兒童節將至，新竹市政府準備4萬7700份以新竹動物園人氣明星河馬樂樂為LOGO設計的「口罩收納袋」送給轄內所有公私立國小及幼兒園的孩童。圖／新竹市政府提供
兒童節將至，新竹市政府準備4萬7700份以新竹動物園人氣明星河馬樂樂為LOGO設計的「口罩收納袋」送給轄內所有公私立國小及幼兒園的孩童。圖／新竹市政府提供

兒童節將至，新竹市政府準備4萬7700份以新竹動物園人氣明星河馬樂樂為LOGO設計的「口罩收納袋」送給轄內所有公私立國小及幼兒園的孩童，希望讓孩童養成隨身攜帶及佩戴口罩的習慣，並可乾淨的保存口罩。

市長林智堅指出，市府每年要準備什麼兒童節禮物都是大家討論的熱門話題，去年為防範新冠肺炎疫情，民眾除了勤洗手，也要戴口罩防護，但吃飯、喝水時須將口罩脫下，若塞在包包、放桌上、塞口袋容易沾附更多細菌，因此可將口罩放進收納袋，既安全又衛生。

今年的兒童節市府為孩童們準備了一份特別的禮物「口罩收納袋」，以新竹市立動物園區中最具代表性人氣動物明星「河馬樂樂」為設計，透過樂樂親民可愛的形象拉近與孩童間的距離。

教育代理處長沈靜濤指出，這次的兒童節禮物希望能藉此宣導正確的防疫觀念，提醒幼童們在防疫期間要勤洗手、隨身攜帶及佩戴口罩，保持運動的好習慣，就是美觀又實用的兒童節禮物。

今年兒藝節重新回歸，邀請家長帶孩童白天到新竹左岸兒藝節玩瘋放電、晚上回到市區聽古蹟用光雕說故事，讓新竹市成為今年兒童節最好的旅遊選擇。另外，也呼籲參與活動期間落實隨身攜帶及佩戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離等防疫措施，陪伴孩子們一起度過健康安全又特別的兒童節。

竹市贈全市近五萬孩子兒童節禮物 「河馬樂樂口罩收納袋」超萌亮相。圖／新竹市政府提供
竹市贈全市近五萬孩子兒童節禮物 「河馬樂樂口罩收納袋」超萌亮相。圖／新竹市政府提供

口罩 兒童節 新竹

延伸閱讀

兒童節前問世！管家琪親子繪本《口水龍和他的小夥伴》系列六本溫暖登場

盜版桌遊成小學兒童節禮物 傳新北、桃園淪陷

台贈捷克口罩生產線投產 部分產能捐做公益

偷國家隊口罩 中校判刑10年多

相關新聞

減少國1林口41A交流道堵塞 龜山科技執法4月12日上路

桃園市龜山區國道1號林口41A交流道是連接桃園、新北及往返林口長庚重要地，尤其附近文化一路、復興一路口屬交通要衝，全日車...

不必出國可吃原汁原味泰國菜 桃園泰美食光讓國人品嘗

桃園市政府與桃園市觀光旅遊發展協會今天上午在桃園喜來登酒店，舉辦2021年桃園的泰美食光開幕活動為期一個月，市府秘書長黃...

新竹縣辦學校AED管理員訓練 守護全校師生安全

自動體外心臟電擊器（AED）是緊急救護的重要設備，為讓AED在國中小普及化，新竹縣政府去年編列495萬元採購，今年1月完...

「台灣好湯」網路票選 苗栗泰安溫泉獲中部溫泉第1名

交通部觀光局辦理的「2020-2021台灣好湯」溫泉特色選拔，網路票選結果已揭曉，苗栗縣「泰安溫泉」獲得28萬2679票...

東泰高中籃球隊闖HBL四強 六福村將招待球員玩整天

成軍短短6年的新竹縣東泰高中籃球隊今年在HBL高中籃球聯賽中，創下隊史首次闖進四強，昨天前往新竹縣政府接受頒獎，楊文科讚...

因應清明連假 小人國及六福村周邊交管

桃園市龍潭警分局因應4月2至5日4天的清明假期，小人國及六福村等知名風景休憩區推出優惠專案，加上適逢清明掃墓節日，恐造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。