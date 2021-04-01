竹市贈近五萬兒童「河馬樂樂口罩收納袋」
兒童節將至，新竹市政府準備4萬7700份以新竹動物園人氣明星河馬樂樂為LOGO設計的「口罩收納袋」送給轄內所有公私立國小及幼兒園的孩童，希望讓孩童養成隨身攜帶及佩戴口罩的習慣，並可乾淨的保存口罩。
市長林智堅指出，市府每年要準備什麼兒童節禮物都是大家討論的熱門話題，去年為防範新冠肺炎疫情，民眾除了勤洗手，也要戴口罩防護，但吃飯、喝水時須將口罩脫下，若塞在包包、放桌上、塞口袋容易沾附更多細菌，因此可將口罩放進收納袋，既安全又衛生。
今年的兒童節市府為孩童們準備了一份特別的禮物「口罩收納袋」，以新竹市立動物園區中最具代表性人氣動物明星「河馬樂樂」為設計，透過樂樂親民可愛的形象拉近與孩童間的距離。
教育代理處長沈靜濤指出，這次的兒童節禮物希望能藉此宣導正確的防疫觀念，提醒幼童們在防疫期間要勤洗手、隨身攜帶及佩戴口罩，保持運動的好習慣，就是美觀又實用的兒童節禮物。
今年兒藝節重新回歸，邀請家長帶孩童白天到新竹左岸兒藝節玩瘋放電、晚上回到市區聽古蹟用光雕說故事，讓新竹市成為今年兒童節最好的旅遊選擇。另外，也呼籲參與活動期間落實隨身攜帶及佩戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離等防疫措施，陪伴孩子們一起度過健康安全又特別的兒童節。
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