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因應清明連假 小人國及六福村周邊交管
桃園市龍潭警分局因應4月2至5日4天的清明假期，小人國及六福村等知名風景休憩區推出優惠專案，加上適逢清明掃墓節日，恐造成交通壅塞情形，因此針對台三線中豐路鄰近桃園、新竹各風景區交管疏導車流。
警方表示，龍潭區中原路路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路，為避免交通壅塞，將於相關路口編派員警、協勤民力疏導交通，一旦出現壅塞，建議行駛替代道路：龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向，或自龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。
另外，4月2日（周五）上午6點至中午12點，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道高乘載管制，駕駛人防塞車，可撥龍潭警分局電話（03）4891112、高速公路查詢電話1968或上交通部網站 http://www.motc.gov.tw 查詢。
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