減少國1林口41A交流道堵塞 龜山科技執法4月12日上路

桃園市龜山區國道1號林口41A交流道是連接桃園、新北及往返林口長庚重要地，尤其附近文化一路、復興一路口屬交通要衝，全日車流量大堵塞嚴重，桃園市府陸續增設科技執法設備將於4月12日啟用，警方提醒，若「未保持路口淨空」及「未依標誌標線行駛」，可開罰600元至1800元。

龜山警分局表示，國1林口41A交流道周圍文化一路、復興一路，常常因車輛未保持路口淨空或未依標誌標線行駛，導致車流回堵、交通事故頻傳，桃園市府交通局為維護交通安全秩序，再針對路口設置定點攝影科技執法，將自動辨識車牌取締違規，再由警方逕行舉發。

警方說，去年於文化一路、龜山一路口先運用科技執法後，違規大幅下降，尤其「未保持路口淨空」、「闖紅燈」等明顯減少，為防止仍有駕駛投機搶快，會再加強取締。