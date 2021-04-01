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緊急調度抗旱水源 竹市2.75萬戶7日起停水23小時
注意提前儲水！為了緊急調度抗旱水源，台灣自來水公司第三區管理處將在新竹市茄苳一號橋進行減壓閥增設工程，7日早上8點到8日早上7點，新竹市將有2萬7500戶停水23小時，另有1500戶減壓供水，相關單位強調與「供五停二」無關，但仍請用戶及早儲水備用。
7日起的停水區域包含香山區與北區部分里為中寮里、港北里、南寮里、海濱里、港南里、浸水里、樹下里、埔前里、中埔里、頂埔里、曲溪里、頂福里、牛埔里、香山里、大庄里、美山里、朝山里、香村里、東香里、柴橋里、湖濱里、茄苳里、大湖里、內湖里、南隘里、中隘里（中隘橋以北）共26個里、還有新竹縣的寶山鄉深井村。
降壓區域則為虎林里、虎山里、南勢里。台水公司請停水與降壓區域用戶提早儲水備用，並配合節約用水、小心火燭。
另停水期間請關閉電動抽水機電源，慎防火警，可洽24小時免付費客服電話1910。
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