苗縣農會首任女理事長 「最美鎮代」陳怡樺當選

苗栗縣農會今天選舉理事長，有「最美鎮代」封號的40歲竹南鎮民代表陳怡樺當選，成為縣農會史上最年輕也是首名女性理事長，自我期許發揮年輕創新思維，加強在地農產行銷。

苗栗縣農會今天在竹南鎮農會4樓禮堂召開第19屆第1次理監事會議，除1席理事請假外，其餘出席14人全數通過由陳怡樺擔任苗栗縣農會理事長。

苗栗縣政府農業處表示，縣農會過去曾因營運不佳，負債嚴重，民國102年經農委會核准進行財務重整，104年重整完辦理改選，恢復運作。這屆改選結果，是有史以來首度由女性擔任理事長，年紀應該也最年輕，期許為縣農會注入全新活力，創造營運佳績，未來可思考導入冷鏈技術加強農產品儲存及加工應用，幫助縣內農產行銷推廣。

陳怡樺家族在地方人脈實力深厚，母親曾貴蘭曾任3屆竹南鎮代、父親陳冠興歷任竹南鎮農會理事長、總幹事，她在107年初試啼聲參選竹南鎮民代表，以5345票創下縣內鄉鎮市民代表選舉最高得票紀錄，尤其外型亮眼甜美，被封為「全國最美鎮代」。

陳怡樺一戰成名，受到鴻海集團創辦人郭台銘青睞，原有意代表「郭家軍」參選立委，後來考量家庭及父親健康狀況而作罷，但也擔任永齡基金會苗栗縣親善大使，從事地方急難救助服務，與郭陣營關係密切；她今天當選縣農會理事長，郭台銘也送花祝賀。

陳怡樺自認是在農會長大的孩子，對農會具深刻情感，長大後追隨父親腳步，擔任竹南鎮農會第17屆理事，對農會運作有一定了解，基於對家鄉農業發展的使命，決定參選理事長，感謝各方支持，讓她順利當選。

陳怡樺告訴中央社記者，苗栗是農業大縣，擁有豐富優良農特產品，希望自己能發揮行銷專長，展現年輕人活力創意思維，幫助農民獲利，未來縣農會將遷移至公館苗栗特色館，會著手把特色館周邊經營熱絡起來，帶進人潮，並整合17個鄉鎮農會，加強推廣行銷各鄉鎮農產。

對於有媒體報導她接下來可能問鼎苗栗縣長寶座，陳怡樺連忙否認說「沒有，我不敢，這太驚悚了」強調目前身兼多職，先把眼前的工作做好比較重要。