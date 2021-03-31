新竹兒藝節連假登場 交通接駁看這裡

2021新竹市兒童藝術節將於4月2日起兒童節連假登場，市府今天公布交通、接駁大補帖，因左岸會場停車位有限，建議開車民眾可到新竹動物園第二停車場、市區樹林頭停車場、南寮停車場停車，並轉搭每15分鐘1班的接駁車，或從新竹火車站搭接駁車也可，去程車資10元、回程免費，另魔燈大州廳光雕展演活動，市區也會有交通管制。

兒童藝術節左岸「風的運動場」會場每天早上10點至傍晚5點開園，接駁車為早上9點半發車，末班車為下午4點半，接駁車為湖水藍車色，加上「風的運動場」主視覺，接駁車去程每人10元、回程免費，18歲以下、65以上及身心障礙者免費，接駁車返程往火車站將行經東門圓環，民眾可在此點下車逛逛新竹味市集、欣賞新竹州廳光雕。

新竹市政府指出，民眾若自行開車請避免交通管制區，4月2日起至4月5日的每天早上8點至晚上6點，中華路一段1巷（中華路到中華一段2巷口）及中華路一段2巷（溪埔路到中華路）實施單行管制；溪埔路（中華路一段78巷45弄到中華路一段2巷）、中華路一段2巷（溪埔路到中華路）禁止車輛進入；左岸水源5號出入口道路（中華路一段1巷到台68橋下道路） 禁止汽車通行。

另外，4月2日起至4月5日的每天早上8點至晚上6點，中華路一段北上車輛禁止左轉中華路一段2巷，南下車輛禁止右轉中華路一段2巷；中華路一段1巷（仰德路口到中華一段2巷口）禁行砂石車、預拌混泥土車及聯結車通行。

新竹市府也建議民眾若為自行開車，在左岸會場的左岸前溪4號入口，也有3座停車場，因車位有限，可多加利用接駁車前往會場，若民眾騎車到左岸會場，在左岸水源 5號入口設有機車停車區，可由公道五路，行經千甲路、水利路及仰德路直達停車區。

另，新竹市兒童藝術節系列活動之一「魔燈大州廳光雕展演」，市府也將進行交通管制，4月1日晚上8點至9點中正路（世界街-中央路）封閉雙向車道、中山路（中正路-大同路）封閉雙向車道、英明街（中正路-大同路）封閉車道