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桃園富竹公托家園開幕 招收12嬰幼兒4月7日起受理報名

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市公設民營蘆竹富竹社區公共托育家園開幕，招收0到2歲嬰幼兒12人托育，自4月7日起到4月21日受理報名登記。圖／市府社會局提供
桃園市公設民營蘆竹富竹社區公共托育家園開幕，招收0到2歲嬰幼兒12人托育，自4月7日起到4月21日受理報名登記。圖／市府社會局提供

桃園市公設民營蘆竹富竹社區公共托育家園今天開幕，由市府社會局長鄭貴華與市議員多人共同主持啟用，鄭貴華表示，設在蘆竹區富竹路的公托家園，預定招收0到2歲嬰幼兒12人托育，將在4月7日起受理報名登記，預定4月24日上午辦理抽籤，提供蘆竹地區年輕父母就近托嬰選擇。

桃園市公設民營蘆竹富竹社區公共托育家園，位於蘆竹區富竹市民活動中心，由市政府社會局委託新北市幼托發展協會經營，為蘆竹區第3處托育家園，該局表示，該富竹公托家園屬於微型托嬰中心，由4名托育人員負責照顧0到2歲嬰幼兒12人，以小規模、多元性提供托育服務。

市府社會局表示，富竹托育家園將自4月7日起到4月21日受理報名登記，預定4月24日上午10時辦理公開抽籤作業，抽籤結果當天中午12時，將在富竹托育家園公布，該托育家園資訊，可洽市政府社會局官網查詢，或電洽富竹托育家園03-3132775諮詢。

桃園市公設民營蘆竹富竹社區公共托育家園開幕，招收0到2歲嬰幼兒12人托育，自4月7日起到4月21日受理報名登記。圖／市府社會局提供
桃園市公設民營蘆竹富竹社區公共托育家園開幕，招收0到2歲嬰幼兒12人托育，自4月7日起到4月21日受理報名登記。圖／市府社會局提供
桃園市公設民營蘆竹富竹社區公共托育家園開幕，招收0到2歲嬰幼兒12人托育，自4月7日起到4月21日受理報名登記。圖／市府社會局提供
桃園市公設民營蘆竹富竹社區公共托育家園開幕，招收0到2歲嬰幼兒12人托育，自4月7日起到4月21日受理報名登記。圖／市府社會局提供

托育 托嬰

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