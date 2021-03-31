桃園富竹公托家園開幕 招收12嬰幼兒4月7日起受理報名

桃園市公設民營蘆竹富竹社區公共托育家園今天開幕，由市府社會局長鄭貴華與市議員多人共同主持啟用，鄭貴華表示，設在蘆竹區富竹路的公托家園，預定招收0到2歲嬰幼兒12人托育，將在4月7日起受理報名登記，預定4月24日上午辦理抽籤，提供蘆竹地區年輕父母就近托嬰選擇。

桃園市公設民營蘆竹富竹社區公共托育家園，位於蘆竹區富竹市民活動中心，由市政府社會局委託新北市幼托發展協會經營，為蘆竹區第3處托育家園，該局表示，該富竹公托家園屬於微型托嬰中心，由4名托育人員負責照顧0到2歲嬰幼兒12人，以小規模、多元性提供托育服務。