石門水庫枯水位226公尺 欣賞夢幻草原、小長江正是時候

石門水庫有效蓄水量（率）持續下滑，今天下午3點來到7431.92萬噸（37.6%），比起一周前蓄水量少了約600萬噸，遊艇環湖觀光生意也跟著衰退，雖然生意不好，業者還是冀望兒童清明連假能有一波觀光人潮。

桃園市渡船船遊艇公會理事長張德傑、總幹事陳咪春表示，石門水庫水位下降至226.14，現在阿姆坪碼頭的船已經移往石秀灣（大溪湖畔），薑母島上岸必須要經過泥濘地，雖然不利觀光，外界也以為這個是候沒辦法環湖，其實還是可以規畫不同的環湖賞景行程，像夢幻草原現在露出的面積增加，可以藉著過去還沒有水庫時候的建築上岸，青翠的草原很適合拍照，可以從草原看石門水庫集水區，別有一番美景。

陳咪春說，石門水庫水位來到226公尺的時候，還能看見枯水期著名指標「小長江」、「雪山隧道」，「小長江」是水庫水源之一長11多公里，有效蓄水率不到40%的時候會露出小長江的水道，小船可以進入，到後面就是「雪山隧道」，是石門水庫興建前的供水管道，和夢幻草原一樣，水庫興建前夢幻草原原本有住家還有茶園，建水庫以後大部分的建築都被淹沒在水面下。