快訊

影／暖心男幫小兄妹付帳身分曝光 炒飯功夫還獲950萬點閱

評／「大排長榮」後誰來賠？長賜輪事件的責任歸屬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門水庫枯水位226公尺 欣賞夢幻草原、小長江正是時候

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
從夢幻草原看石門水庫別有一番美景。圖／桃園市渡船遊艇公會提供
從夢幻草原看石門水庫別有一番美景。圖／桃園市渡船遊艇公會提供

石門水庫有效蓄水量（率）持續下滑，今天下午3點來到7431.92萬噸（37.6%），比起一周前蓄水量少了約600萬噸，遊艇環湖觀光生意也跟著衰退，雖然生意不好，業者還是冀望兒童清明連假能有一波觀光人潮。

桃園市渡船船遊艇公會理事長張德傑、總幹事陳咪春表示，石門水庫水位下降至226.14，現在阿姆坪碼頭的船已經移往石秀灣（大溪湖畔），薑母島上岸必須要經過泥濘地，雖然不利觀光，外界也以為這個是候沒辦法環湖，其實還是可以規畫不同的環湖賞景行程，像夢幻草原現在露出的面積增加，可以藉著過去還沒有水庫時候的建築上岸，青翠的草原很適合拍照，可以從草原看石門水庫集水區，別有一番美景。

陳咪春說，石門水庫水位來到226公尺的時候，還能看見枯水期著名指標「小長江」、「雪山隧道」，「小長江」是水庫水源之一長11多公里，有效蓄水率不到40%的時候會露出小長江的水道，小船可以進入，到後面就是「雪山隧道」，是石門水庫興建前的供水管道，和夢幻草原一樣，水庫興建前夢幻草原原本有住家還有茶園，建水庫以後大部分的建築都被淹沒在水面下。

枯水期比較早的指標是土地公廟、酋長石、夢幻草原（小面積），一直到水位接近226公尺，「小長江」、「雪山隧道」才會露出來。雖然水位下降，但還是可以搭遊艇環湖賞景，只是到不了上游溪口部落，其他像土地公廟、酋長石、小長江、夢幻草原一樣可以賞景，歡迎團體遊客利用假日，還有兒童清明連假，到石門水庫搭遊艇環湖觀光，基本上10人就可以成行。

石門水庫水位下降露出夢幻草原，可以搭環湖遊艇直接靠岸。圖／桃園市渡船遊艇公會提供
石門水庫水位下降露出夢幻草原，可以搭環湖遊艇直接靠岸。圖／桃園市渡船遊艇公會提供

石門水庫 遊艇 雪山

延伸閱讀

趁水位下降！國軍時隔15年支援石門水庫清淤

工兵水庫清淤住宮廟、可輪休 但工區不得停工

工兵五百大軍進駐五大水庫 今起展開抗旱清淤大作戰

石門水庫抗旱！ 鄭文燦：三管齊下拉高蓄水量

相關新聞

石門水庫枯水位226公尺 欣賞夢幻草原、小長江正是時候

石門水庫有效蓄水量（率）持續下滑，今天下午3點來到7431.92萬噸（37.6%），比起一周前蓄水量少了約600萬噸，遊...

好康！ 苗市釋出後火車站74格免費機車停車格

苗栗市公所爭取後火車站「停15」停車場興建多目標用途商場，因自籌款需約9000萬元，公所無力負擔功虧一簣，市長邱鎮軍考量...

抗議航空城評點不公無法重建 地主批政府坑殺百姓失職

桃園市公民監督聯盟陣線率大園居民今天上午前往桃園航空城聯合服務中心前，高舉「還我一個家」及「強盜政府坑殺百姓、十大優惠唬...

新竹市政府砸3千萬元翻修慈雲路停車場 10月完工

新竹市關埔地區停車需求大，但既有慈雲路停車場14年來未整修，多處鋪面破損，且未收費多輛汽車久占不走，市府斥資3000萬元...

兒童節連假即將到來 竹縣多元活動邀親子同歡

兒童節4天連假即將到來，新竹縣舉辦藝文、閱讀、音樂會等多元親子活動，包括內灣線合興車站行動書車及繪本音樂會、蕭如松藝術園...

竹縣獨居老人照護升級 提供智慧照顧即時救援

新竹縣65歲以上長者約有7萬4000名，縣府除提供福利津貼補助外，也特別重視列冊的近800名獨居長者，為確保長輩居家生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。