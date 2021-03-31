好康！ 苗市釋出後火車站74格免費機車停車格

苗栗市公所爭取後火車站「停15」停車場興建多目標用途商場，因自籌款需約9000萬元，公所無力負擔功虧一簣，市長邱鎮軍考量需求，決定停車場新畫釋出74格機車停車格，即日提供免費停放，並滾動式檢討，爭取多目標用途商場案可以敗部復活。

苗栗市英才路旁「停15」停車場在後火車站，市公所評估政府陸續投入前瞻基礎建設計畫「城鎮之心」計畫，及火車頭博物館等建設，勢必吸引遊客，提案向交通部爭取3億多元的多目標用途商場，打造地標建築，包含地下1、2樓立體停車場，滿足停車周邊停車需求，並活絡經濟，可惜最後功虧一簣。

邱鎮軍指出，「停15」停車場興建多目標用途商場案，規畫地下1樓、2樓停放汽機車，地上5樓設置商場、社區活動中心等，總經費估計需3億多元，公所原構想利用停車場作業基金專戶，配合2、3000萬元支應，可是交通部要求配合約9000萬元，落差太大，市公所滾動式檢討，持續爭取多目標用途商場。

邱鎮軍說，公所屢屢接獲民眾反應火車站機車停車格位太所，因此商請苗栗市公有停車收費廠商國雲公司同意，畫設74個機車停車格，其中包括2格身心障礙專用停車格，連同後站周邊路邊機車停車格，共200多格，目前不收費，緩解通勤族或接送旅客臨停及停車的需求。