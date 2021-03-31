抗議航空城評點不公無法重建 地主批政府坑殺百姓失職

桃園市公民監督聯盟陣線率大園居民今天上午前往桃園航空城聯合服務中心前，高舉「還我一個家」及「強盜政府坑殺百姓、十大優惠唬爛最會」等標語、喊口號抗議，要求調高評點、解決複估瑕疵，市議員游吾和表示，物價上漲造成營建成本增加，民眾無力重建家園，尤其複估金額未出爐就要民眾簽約，批評市府怠惰失職。

航空城開發案進入實質開發階段，航空城優先搬遷區11月進場施工，地主面臨搬遷，桃園市公民監督聯盟陣線常務理事黃有鍚、秘書長江福裕等人帶領大園居民50多人，前往位於舊大園國中的航空城服務中心抗議，他們手持「還我一個家、討回家園」及放置大型「「強盜政府坑殺百姓、十大優惠唬爛最會」標語抗議，向市府發動「還我土地人權：重建家園不負債」行動。吳姓多位地主認為政府畫大餅，評點不調高、居民無法重建，複估瑕疵沒解決、金額沒出來，卻要民眾先簽約。

面對大園地主群情抗議評點不公、無法重建家園及優先區複估簽約爭議，市府地政局專委朱沅若、工務局航空城工程處副處長吳慧敏現場表示，市府提出優先區搬遷獎勵金25%加租金80萬元，針對二次搬遷地主提供十大優惠方案，每坪成本達9.5萬至10.2萬元以上，另外地主所簽複估契約，是以目前複估金額計算，民眾不必擔心簽約，若有漏估錯誤也會重新調整。

曾帶領桃園市公督盟成員北上總統府陳情的游吾和，對自己一路來為居民爭取調高評點權益無法兌現，當場向在地居民鞠躬道歉，他由感而發說，過去推動土地正義的團體面對航空城定案，已不跟政府玩了，剩下是他們支持航空城為爭取權益走上街頭，他在議會變成「孤鳥」。