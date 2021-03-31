新竹市政府砸3千萬元翻修慈雲路停車場 10月完工

新竹市關埔地區停車需求大，但既有慈雲路停車場14年來未整修，多處鋪面破損，且未收費多輛汽車久占不走，市府斥資3000萬元於今天展開改善工程，除了改善鋪面環境，也將規畫5.5公尺寬的綠色通行廊道等，未來採收費智慧化管理，預計10月完工。

慈雲路停車場位於關埔重劃區內，鄰近好市多、迪卡儂知名商場與慈雲路夜市，就業與住宅人口不斷提升，但該占地廣大的慈雲路停車場因使用率高，多處鋪面及環境已經破舊不堪，市府有意以BOT模式活化該用地打造影城商場，但因停車需求仍舊未能符合需求，市長林智堅決定以市府經費3千元整修該平面停車場，迎合地方需求使用。

市府交通處今天舉行慈雲路停車場改善工程開工祈福儀式，副市長沈慧虹出席提到，停車是公共服務的第一步，除了要在停車場營造人行友善空間、打造都市呼吸休憩廊道之外，她也請施作廠商要格外注意排水問題，讓使用者都能更安全、舒適地使用。

交通處副處長林俊源簡報說，慈雲路停車場將規畫為友善、人本、環保、智慧的停車場，原有基地內20%鋪面石材也會回收再利用作為場內人行道的部分鋪面，並增加20%以上的綠地面積，另新植119棵喬木以增加綠蔭空間，建立永續的綠色基盤。

由於慈雲路與龍山西路的人行道都有台電變電箱，阻礙行人通行，此次改善工程也與台電溝通將變電箱移置停車場的綠帶空間，創造更友善的步行環境，原本400個停車位，經整修之後，總計規畫357席汽車格位，含7格身障格，預計6個月後完工啟用。