兒童節連假即將到來 竹縣多元活動邀親子同歡

兒童節4天連假即將到來，新竹縣舉辦藝文、閱讀、音樂會等多元親子活動，包括內灣線合興車站行動書車及繪本音樂會、蕭如松藝術園區「家裡『梅』大人」主題活動，以及竹北文小1預定地連三天high翻的「幸福滿竹遊樂園」，歡迎家長利用連假，帶孩子出遊留下珍貴的童年記憶。

新竹縣文化局指出，近來受到大小朋友喜愛的行動書車，將在連假第2天4月3日開往內灣線合興車站，車上滿載各式童書、繪本，當天將發送限量50張的可愛動物版悠遊卡借閱證，現場借閱1本以上的小朋友，可獲精緻小禮。當天下午還有傑出表演團隊「巴雀藝術」帶來繪本音樂會，與現場大小朋友共度一段文學結合音樂的童趣午後時光。

另外，4月4日在蕭如松藝術園區登場的「家裡『梅』大人」兒童節主題活動，早上安排蜜蜂生態講座，讓孩子們了解台灣蜜蜂的種類、習性，蜂類對生態和環境的貢獻，以及認識蜂產品，下午則規畫醃脆梅DIY手作和大樹下小市集。