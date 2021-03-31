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兒童節連假即將到來 竹縣多元活動邀親子同歡

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
行動書車滿載各式童書、繪本，活動當天將發送限量50張的可愛動物版悠遊卡借閱證。圖／新竹縣政府提供
行動書車滿載各式童書、繪本，活動當天將發送限量50張的可愛動物版悠遊卡借閱證。圖／新竹縣政府提供

兒童節4天連假即將到來，新竹縣舉辦藝文、閱讀、音樂會等多元親子活動，包括內灣線合興車站行動書車及繪本音樂會、蕭如松藝術園區「家裡『梅』大人」主題活動，以及竹北文小1預定地連三天high翻的「幸福滿竹遊樂園」，歡迎家長利用連假，帶孩子出遊留下珍貴的童年記憶。

新竹縣文化局指出，近來受到大小朋友喜愛的行動書車，將在連假第2天4月3日開往內灣線合興車站，車上滿載各式童書、繪本，當天將發送限量50張的可愛動物版悠遊卡借閱證，現場借閱1本以上的小朋友，可獲精緻小禮。當天下午還有傑出表演團隊「巴雀藝術」帶來繪本音樂會，與現場大小朋友共度一段文學結合音樂的童趣午後時光。

另外，4月4日在蕭如松藝術園區登場的「家裡『梅』大人」兒童節主題活動，早上安排蜜蜂生態講座，讓孩子們了解台灣蜜蜂的種類、習性，蜂類對生態和環境的貢獻，以及認識蜂產品，下午則規畫醃脆梅DIY手作和大樹下小市集。

竹北市則在2日至4日一連三天，在嘉豐五路一段的文小1預定地舉辦「幸福滿竹遊樂園」兒童節活動，邀請Hello Kitty、布丁狗、大寶等大型人偶同歡，現場將設置17座大型遊樂氣墊，還有酷炫VR科技體驗、摩天輪、飛行船、碰碰車，以及紙雕互動藝術講座、兒童劇、魔術秀、氣球秀等演出，今年也特別引進特色貨櫃屋打造幸福滿竹之家，提供打卡地標。

行動書車將在連假第2天4月3日開往內灣線合興車站。圖／新竹縣政府提供
行動書車將在連假第2天4月3日開往內灣線合興車站。圖／新竹縣政府提供

音樂會 連假 兒童節

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