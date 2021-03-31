竹縣獨居老人照護升級 提供智慧照顧即時救援

新竹縣65歲以上長者約有7萬4000名，縣府除提供福利津貼補助外，也特別重視列冊的近800名獨居長者，為確保長輩居家生活安全，縣府今年委託新竹縣中華照顧者關懷協會辦理獨居老人在宅緊急救援通報服務，結合新光保全及智慧時尚公司，運用先進的智慧監控及科技定位穿戴裝置，提供獨居長者24小時不打烊的「智慧照顧即時救援服務」。

縣府秘書長陳季媛表示，縣府關懷獨居長者安全，已提供低收及中低收入獨居老人緊急救援服務10多年，並由縣府全額支付相關費用，今年擴大對一般戶獨居長者安裝緊急救援系統補助50%費用，每月1500元，長者只需負擔750元。

新光保全資深副總魏崑圳表示，此次提供的系統使用新光保全宅端緊急救援設備，並增設無線紅外線感知器，偵測長者在宅活動狀況，進行智慧主動式的活動狀態監控，並設有24小時監控服務中心，由護理師及社工師24小時值班進行監控管理，提供即時且專業的服務。

系統也不只關注室內安全，更打造高齡長者室外安全服務，長者配戴GPS手錶即可得知長輩所在位置及曾經到過的地方，減少獨居長者獨自外出迷路，或發生意外等危機情形，而GPS手錶不僅可求救，還可量測個案的心跳、血氧等健康數值。

社工人員及護理師也會定期訪視，並攜帶包含額溫槍、血糖機、血壓等量測設備的「行動照護包」，關懷獨居長者健康狀況，提早預警，社工也會依長者需求連結相關福利資源。