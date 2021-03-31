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桃市府客家事務局長 黃傅淑香今天接任宣誓

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府客家事務局長由黃傅淑香接任，今天舉行宣誓典禮。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府客家事務局長由黃傅淑香接任，今天舉行宣誓典禮。記者陳夢茹／攝影

桃園市政府今天辦理市政會議，市長鄭文燦宣布，客家事務局長由黃傅淑香接任，舉辦宣誓典禮。

鄭文燦表示，黃傅淑香自開南大學畢業、擔任過2屆議員，分別為桃園市第1屆市議員、桃園縣第17屆縣議員，在客家區深耕多年，無論對客家人才培育、文化交流、節慶典禮，她都相當努力推動，可充分展現客家人的硬頸特性。

鄭文燦指出，桃園是客家第一庄，客家人口總計有90萬人，其中8個行政區更被列為客家文化發展區，相信以黃傅淑香對客家文化的熟悉程度，一定可以結合創新、國際化，將桃園打造成為客家標竿。

鄭文燦說，鄭雨賢紀念館、中平故事館、鍾肇政文學生活園區、永安海螺文化體驗園區、桃園市客家文化館等場館都已陸續新建完成，要感謝副局長戴興達代理期間緊盯進度，希望往後可以多多輔助局長。

桃園市政府客家事務局長由黃傅淑香接任，今天舉行宣誓典禮。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府客家事務局長由黃傅淑香接任，今天舉行宣誓典禮。記者陳夢茹／攝影

鄭文燦 客家文化 紀念館

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