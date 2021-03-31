桃市府客家事務局長 黃傅淑香今天接任宣誓

桃園市政府今天辦理市政會議，市長鄭文燦宣布，客家事務局長由黃傅淑香接任，舉辦宣誓典禮。

鄭文燦表示，黃傅淑香自開南大學畢業、擔任過2屆議員，分別為桃園市第1屆市議員、桃園縣第17屆縣議員，在客家區深耕多年，無論對客家人才培育、文化交流、節慶典禮，她都相當努力推動，可充分展現客家人的硬頸特性。

鄭文燦指出，桃園是客家第一庄，客家人口總計有90萬人，其中8個行政區更被列為客家文化發展區，相信以黃傅淑香對客家文化的熟悉程度，一定可以結合創新、國際化，將桃園打造成為客家標竿。