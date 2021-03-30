為停水鳴不平 苗議會爭取水資源回饋

苗栗縣竹南、頭份地區4月6日將實施用水「供5停2」，縣議會今天開抗旱會議，要求水公司與縣府妥善因應，並擬催生縣內水庫支援外縣市停損標準及水資源回饋地方自治條例草案。

苗栗縣議會因議事廳裝修，無法召開臨時會，今天由議長鍾東錦召集議員在議會第一會議室開抗旱會議，邀集自來水公司第三區管理處、縣府水利處、消防局等單位到場，立委徐志榮及陳超明辦公室主任梁文一也列席。

現場多名議員反映，縣內有5座水庫，長期支援外縣市用水，以永和山水庫為例，去年支援新竹逾1200萬噸水量，卻是這次旱象中最早實施「供5停2」的縣市之一，民眾不解、抱怨不公，尤其竹南、頭份選區議員鄭聚然、廖秀紅、廖英利、張淑芬、黎煥強、曾玟學等人備感民怨壓力。

多數議員表示，水庫讓在地發展受限，水價有必要做出差異，擬定更合理的回饋機制，並建立一套標準，當縣內水庫水情惡化到一定程度時，即停止「外援」，優先滿足縣內民生需求，以減緩苗栗縣民相對剝奪感。

議長鍾東錦指出，苗栗水資源應秉持「受益者付費、受限者得償」的原則，民生用水優先供應，工業用水使用者付費，將於5月定期大會時提案「苗栗水資源回饋地方自治條例草案」，為苗栗鄉親爭取合理權益。

縣議員韓茂賢認為，過去區域計畫法，苗栗有大半土地劃入山坡地、水質水源保護區，對苗栗土地利用有如緊箍咒，歸根究底，新的國土計畫法今年底要公告，他建議，要求苗栗縣政府暫停公告，「才有籌碼跟中央談」。

鍾東錦表示，抗旱會議決議，自來水公司應針對「供5停2」用戶研議水費減免措施，並與縣府水利處、教育處、消防局等單位密切聯繫，對醫療院所、學校教育系統供給足夠用水，避免衍生公共衛生疑慮；此外，正本清源更應減少漏水、加強伏流水等水資源開發。