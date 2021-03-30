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預防癌症、慢性病 天成醫院即日起社區巡迴健檢

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
天成醫療體系3月到7月舉辦系列巡迴社區整合性預防保健篩檢服務。圖／天成醫院提供
天成醫療體系3月到7月舉辦系列巡迴社區整合性預防保健篩檢服務。圖／天成醫院提供

老年人口成長，慢性病患者須接受長期照護與復健個案增加；楊梅天成醫院30日起舉辦巡迴社區整合性預防保健篩檢服務，社區醫學部部長黃郁超表示，整合性預防保健篩檢可落實疾病防治，達到早期發現、早期預防與治療的效果。

黃郁超表示，本次巡迴篩檢服務項目包含成人健檢及癌症篩檢（大腸癌、口腔癌、子宮頸癌和乳癌），另因國人肝癌高居癌症死因第二位，今年更擴大B、C型肝炎篩檢對象，一般民眾年齡45歲至79歲、原住民40歲至79歲，終身可檢查1次。

黃郁超說，藉疾病篩檢可發展社區健康促進及衛生教育等觀念，達到預防癌症與慢性病的效果；早期發現臨床個案，針對疑似異常個案轉介追蹤服務，也能建構完整的社區醫療網。

天成醫療體系3月到7月舉辦系列巡迴社區整合性預防保健篩檢服務，時間分別為3月30日楊梅區高上里、高榮里；4月13日上湖里；5月23日中壢區仁祥里、華勛里；5月30日仁德里、仁和里；6月26日龍興里；7月11日永福里。

癌症 慢性病 子宮頸癌

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