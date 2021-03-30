母親重病、祖母失智、妹妹腦麻 孝子扛家計不忘籃球夢

今年15歲的國三生黃恩，從小照顧病榻上的母親、失智祖母與年幼弟妹，父親也因要照顧家人，沒有穩定正職工作，一家6口生活非常艱辛。生活不富裕，懂事的黃恩主動擔起家務大小事，並精進籃球技巧，往職業選手的夢想邁進，奮鬥精神讓他成為家扶基金會遴選出的23位自強兒童之一。

黃恩的母親罹患極重度糖尿病，祖母年邁失智無法自理生活，妹妹也因腦性麻痺肢體不便；為撐起經濟重擔，黃恩父親到工地爭取臨時工工作，年幼的黃恩擔起看照家人責任，協助家裡掃地拖地、洗衣晾衣等大小事。

母親和祖母相繼辭世，黃恩堅強的陪伴弟弟、妹妹，也更珍惜與家人相處時光；父親因工作關係搬離家庭，3個孩子委由姑姑照顧，黃恩仍每晚透過電話與父親聯繫。

黃恩擁有體育天賦，曾代表學校參與桃園市市長盃籃球錦標賽等校際比賽，也曾在八德區桃園市運動大會國中小田徑代表隊選拔賽奪得第三名、校內運動會400公尺接力第三名、校內運動會田徑1500公尺第二名。

黃恩的父親秀出孩子數不清的戰績與獎牌，以他為榮；黃恩因家庭經濟因素曾考慮就讀軍校，為了自己的夢想仍努力精進籃球技巧，期待能考上體育班，繼續在球場發光發熱。