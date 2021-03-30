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桃園埔頂水資中心今動土 一期工程預計2023年完工

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今（30日）參加埔頂水資源中心BOT工程開工典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今（30日）參加埔頂水資源中心BOT工程開工典禮。記者朱冠諭／攝影

桃園市埔頂污水下水道BOT計畫，因與前民間機構的訴訟遲未定讞而延宕多年，經市府和中央協調後，取得中庄調整池二期用地的部分土地，興建埔頂水資源回收中心，今天舉行開工典禮，第一期工程預計2023年1月前完成，屆時平均每日可處理7500噸的生活污水。

埔頂污水BOT計畫在縣府時期，因招商文件未揭露基地有廢棄物，和廠商未按進度建設等因素終止契約，引發長期訴訟。市府水務局污水促參計畫工程科科長葉佳錦表示，該計畫2016年重新招商成功，市府不願受地上權訴訟束縛，因此調整用地位置，去年12月取得土地興建水資中心，並在營建署及水利署支持下，取回該中心興建主導權，今年元旦進入特許期，全面啟動計畫。

桃園市長鄭文燦表示，桃園下水道的興建進度從升格前不到5%，現在接管率到已經達25%，預定4年內完成50%目標，埔頂水資中心總建設經費18億，營運期35年，所有工程預計2027年底完工後，未來每天可處理1萬5000噸生活汙水，服務大溪地區1萬777戶居民，總接管戶數占全市比重約2%。

水務局長劉振宇表示，市府規畫興建中庄吊橋，民眾最遠可騎自行車前往新北淡水，由於埔頂水資中心鄰近中庄調整池，因此水資中心將成為中繼站，提供單車騎士休息的地方。

桃園市長鄭文燦今（30日）參加埔頂水資源中心BOT工程開工典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今（30日）參加埔頂水資源中心BOT工程開工典禮。記者朱冠諭／攝影
埔頂水資源中心第一期工程預計2023年1月前完成，屆時平均每日可處理7500噸的生活污水。圖／水務局提供
埔頂水資源中心第一期工程預計2023年1月前完成，屆時平均每日可處理7500噸的生活污水。圖／水務局提供

污水 BOT 淡水

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