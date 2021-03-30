5個月無機車事故 頭份124甲縣道4月1日開放機車通行

苗栗縣頭份市124甲縣道中正一路1巷至中正一路路段，去年11月1日試辦機車通行5個月，縣府工務處及警方等相關單位檢討，期間沒有發生機車事故，縣政府公告今年4月1日起開放機車通行。

124甲縣道原考量上、下班尖峰時段交通流量繁重、大車眾多，及機車有誤上國道1號等疑慮，2002年開通後，全線約1.6公里禁行機車通行，不過，地方人士迭有反映騎乘機車至124甲線加油，或到道路兩旁田地工作，皆須繞道而行，造成交通不便。

工務處去年9月召開地方說明會取得共識，提報道安會報同意通過，完成所需配合增設標誌及標線等設施後，去年11月1日公告試行期間5個月，工務處今年3月19日辦理檢討會議，試辦期間機車通行路段無發生機車事故，提報道安會報通過，今年4月1日起開放機車通行。

工務處古明弘處長表示，124甲縣道中正一路1巷至中正一路雖開放機車行駛，但中正一路1巷至台1線路段，考量道路環境及安全，仍禁止機車行駛，機車騎士務必遵守各項標誌、標線、號誌規定行駛，並保持安全行車距離，切勿搶快、超速、任意變換車道，警察單位得依相關交通處罰條例逕行裁罰，請機車騎士留意。