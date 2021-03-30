桃園福隆宮設醫療小管家照護在地人 全市唯一宮廟據點

桃園市府衛生局今天在大園區福隆宮舉辦桃園醫療小管家服務據點揭牌儀式，成為全市唯一設在宮廟的小管家據點，該局醫管科長陳效君表示，大園埔心里人口7100多人、65歲以上長者903餘人，當地沒有診所、藥局，因此選擇福隆宮成立據點，提供民眾免費量血壓、高血壓個案追蹤、心房顫動預篩及慢性病衛教指導等健康照護服務。

桃園醫療小管家服務據點自2019年設立以來，包括大園據點開辦，至今全市成立8個醫療小管家據點，今年底之前，將陸續在蘆竹、龍潭和新屋區成立3個小管家據點，大園福隆宮醫療小管家據點由副局長蘇柏文及市議員游吾和、徐其萬等人共同揭牌。

衛生局表示，考量大園居民需求，選在福隆宮開漳聖王廟內，成立醫療小管家服務據點，委託大園敏盛醫院負責，透過個案管理師駐點，免費提供血壓量測、高血壓個案追蹤管理、心房顫動（AF）預篩、慢性病衛教指導及個案家訪服務、長照轉介服務，整合在地資源，主動發掘社區潛在失能個案，提供單一窗口醫養，守護社區居民健康。