快訊

傳美國將發布對台交往指南 大陸外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園福隆宮設醫療小管家照護在地人 全市唯一宮廟據點

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園區福隆宮成立桃園醫療小管家服務據點，提供大園民眾健康照護服務。圖／桃園市衛生局提供
桃園市大園區福隆宮成立桃園醫療小管家服務據點，提供大園民眾健康照護服務。圖／桃園市衛生局提供

桃園市府衛生局今天在大園區福隆宮舉辦桃園醫療小管家服務據點揭牌儀式，成為全市唯一設在宮廟的小管家據點，該局醫管科長陳效君表示，大園埔心里人口7100多人、65歲以上長者903餘人，當地沒有診所、藥局，因此選擇福隆宮成立據點，提供民眾免費量血壓、高血壓個案追蹤、心房顫動預篩及慢性病衛教指導等健康照護服務。

桃園醫療小管家服務據點自2019年設立以來，包括大園據點開辦，至今全市成立8個醫療小管家據點，今年底之前，將陸續在蘆竹、龍潭和新屋區成立3個小管家據點，大園福隆宮醫療小管家據點由副局長蘇柏文及市議員游吾和、徐其萬等人共同揭牌。

衛生局表示，考量大園居民需求，選在福隆宮開漳聖王廟內，成立醫療小管家服務據點，委託大園敏盛醫院負責，透過個案管理師駐點，免費提供血壓量測、高血壓個案追蹤管理、心房顫動（AF）預篩、慢性病衛教指導及個案家訪服務、長照轉介服務，整合在地資源，主動發掘社區潛在失能個案，提供單一窗口醫養，守護社區居民健康。

該醫療小管家服務據點，位於大園區埔心里4鄰1號，每周一至周五，上午8時30分至下午5時30分，提供大園在地有健康需求民眾洽詢服務，也可洽專線0975082324諮詢。

桃園市大園區福隆宮成立桃園醫療小管家服務據點，提供大園民眾健康照護服務。圖／桃園市衛生局提供
桃園市大園區福隆宮成立桃園醫療小管家服務據點，提供大園民眾健康照護服務。圖／桃園市衛生局提供

福隆 衛生局 慢性病

延伸閱讀

桃園樂善公墓清明易塞車 籲掃墓多搭大眾運輸免陷車陣

工兵水庫清淤住宮廟、可輪休 但工區不得停工

桃園移工舞廳再爆染毒 近百人驗尿業者最重可罰百萬

桃園今年確診1例恙蟲病 清明掃墓到郊外要更留意

相關新聞

5個月無機車事故 頭份124甲縣道4月1日開放機車通行

苗栗縣頭份市124甲縣道中正一路1巷至中正一路路段，去年11月1日試辦機車通行5個月，縣府工務處及警方等相關單位檢討，期...

桃園福隆宮設醫療小管家照護在地人 全市唯一宮廟據點

桃園市府衛生局今天在大園區福隆宮舉辦桃園醫療小管家服務據點揭牌儀式，成為全市唯一設在宮廟的小管家據點，該局醫管科長陳效君...

振興桃園觀光工廠 民眾上網登錄資料抽200元「樂遊券」

部桃事件結束後，桃園市政府再推動新一波觀光工廠振興活動，即日起至4月4日，民眾於「桃園樂遊GO觀光工廠百萬抽」活動網頁登...

新竹縣災防演習 強化毒化物洩漏搶救演練

新竹縣湖口、新豐工廠林立，為加強化學災害物質搶救能力，新竹縣政府今天下午舉辦「災害防救演習毒性化學物質災害演習」，此次演...

桃市府前停車場將漲 交通局：提升周轉率

桃園市府前地下停車場因應民眾需求量大和提升停車周轉率，4月1日起將調整費率，未來上班日8時至17時將以每小時40元計價，...

荷駐台代表首拜會林智堅 盼強化經濟、水資源交流

荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Mr. Guido Tielman）去年8月到任新職，今天首度與辦事處團隊到新竹市政府拜會市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。