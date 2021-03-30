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振興桃園觀光工廠 民眾上網登錄資料抽200元「樂遊券」

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今上午前往龍潭區，出席桃園樂遊GO觀光工廠百萬抽起跑記者會。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午前往龍潭區，出席桃園樂遊GO觀光工廠百萬抽起跑記者會。記者朱冠諭／攝影

部桃事件結束後，桃園市政府再推動新一波觀光工廠振興活動，即日起至4月4日，民眾於「桃園樂遊GO觀光工廠百萬抽」活動網頁登錄資料，就有機會抽中200元「桃園樂遊券」，到觀光工廠消費滿250元更可抽百萬獎品。中籤民眾4月6日收到手機簡訊後，即可前往合作觀光工廠憑券折抵門票、DIY活動或購買商品。

市長鄭文燦表示，目前青埔地區遊客數恢復超過95%，市府接下來也針對觀光工廠、休閒農場、各大景點等推動一系列振興活動，桃園擁有31家觀光工廠及產業文化館，成為全國最大觀光工廠聚落，1年最高吸引600萬人次造訪，受到疫情衝擊，觀光工廠營收衰退7成，期盼勞動節及母親節前透過振興活動，再創觀光工廠旅遊熱潮。

經濟部工業局長呂正華表示，桃園共有21家觀光工廠通過經濟部評鑑，市府團隊爭取中央補助部桃專案振興計畫，並聯合轄內多家觀光工廠推出盛大的振興活動，除了桃園鄉親以外，邀請全國民眾一同來桃園觀光工廠參訪，希望創造更多在地消費、促進在地經濟及增加就業機會。

桃園市長鄭文燦今上午前往龍潭區，出席桃園樂遊GO觀光工廠百萬抽起跑記者會。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午前往龍潭區，出席桃園樂遊GO觀光工廠百萬抽起跑記者會。記者朱冠諭／攝影

觀光工廠 部桃

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