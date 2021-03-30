新竹縣災防演習 強化毒化物洩漏搶救演練

新竹縣湖口、新豐工廠林立，為加強化學災害物質搶救能力，新竹縣政府今天下午舉辦「災害防救演習毒性化學物質災害演習」，此次演練採取半預警、無腳本且不壓縮演習時序方式辦理，模擬地震災害造成丙烯腈儲槽洩漏的應變處置，並結合災害告警系統發送「疏散避難警報」簡訊，讓民眾可在第一時間接收防災資訊。

此次演練動員100人及各式車輛30輛次，上午在災害應變中心舉辦兵棋推演，下午到東華合纖股份有限公司新竹廠辦理實兵演練，除邀請國軍共同參與演練外，環保署北區環境事故專業技術小組新竹隊、東華合纖及久聯化工也參與演練。

消防局表示，演練規畫2大階段共10個演練科目，包含第1階段地震發生後巡廠人員發現丙烯腈洩漏廠區，在廠內成立緊急應變中心及完成初期圍堵止漏等應變作業，及第2階段再次地震造成丙烯腈洩漏規模擴大，請求外界支援、通報緊急疏散「止漏及複測作業、除污及環境復原等應變處置。

消防局也針對本次演練，出動化學車及化學處理車，化學災害車配有特殊泡沫產生系統，可以更有效率產製優質救災泡沫，而化學災害處理車裝載各式的防護裝備及除污裝備。

消防局也指出，演習期間配合演習情境進行發布災防告警細胞廣播服務系統測試，針對竹北市發布地震災害造成「毒性化學物質洩漏啟動疏散避難警報」的災防告警訊息，未來如發生災情，也將透過此系統讓民眾第一時間透過手機接收防災資訊，進行相關避難措施。